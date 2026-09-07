Muerte de Ernestina Pais: la Justicia cerró la investigación y reveló qué pasó antes del choque

Qué determinó la autopsia

La autopsia estableció que la causa de muerte fue un traumatismo grave de cráneo provocado por el impacto. El estudio también detectó otras lesiones compatibles con el choque.

Entre ellas se registró una laceración hepática y una “contusión esplénica”, una lesión en el bazo que puede producirse como consecuencia de golpes en la zona abdominal durante un accidente de tránsito.

Durante el procedimiento se tomaron muestras para estudios de ADN y se recolectaron muestras de sangre y orina para realizar los análisis toxicológicos. Los resultados de esos estudios fueron negativos tanto para drogas como para alcohol.

El estudio detectó lesiones compatibles con el choque. (Foto: archivo)

Cómo ocurrió el choque

El accidente ocurrió en el cruce ferroviario ubicado en Sáenz Peña y El Cano. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad municipal. Las imágenes muestran primero el descenso de las dos barreras del paso a nivel. Antes del impacto, otro vehículo que circulaba en sentido contrario atravesó el cruce pese a que las vallas estaban bajas y continuó su recorrido.

En ese momento, Pais intentó atravesar el paso en diagonal, entre las dos barreras. El automóvil quedó en medio de las vías y fue alcanzado por la formación ferroviaria. El tren impactó directamente contra el sector del conductor.

Con la incorporación de la pericia accidentológica y el resto de las pruebas reunidas durante la investigación, la fiscal Asprella dio por concluida la causa y sostuvo la hipótesis del accidente como explicación del fallecimiento de Ernestina Pais.