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CIERRE DE LA CAUSA

Muerte de Ernestina Pais: la Justicia cerró la investigación y reveló qué pasó antes del choque

La fiscal de San Isidro Carolina Asprella finalizó el expediente luego de recibir la última pericia pendiente. El estudio descartó una falla mecánica en el auto y la intervención de terceros.

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La Justicia cerró la causa por la muerte de Ernestina Pais: qué determinó la investigación. (Foto: archivo)

La Justicia cerró la causa por la muerte de Ernestina Pais: qué determinó la investigación. (Foto: archivo)

La Justicia de San Isidro cerró la investigación por la muerte de Ernestina Pais y confirmó la hipótesis de que la periodista falleció como consecuencia de un accidente. La fiscal Carolina Asprella tomó la decisión luego de recibir los resultados de la pericia accidentológica, el último estudio que permanecía pendiente en el expediente.

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La investigación había comenzado el 26 de junio, cuando el automóvil Honda City en el que viajaba Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el cruce a nivel de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. La periodista fue la única persona que murió como consecuencia del choque.

La Justicia confirmó que la periodista falleció como consecuencia del accidente que tuvo el pasado 26 de junio. (Foto: archivo)

La Justicia confirmó que la periodista falleció como consecuencia del accidente que tuvo el pasado 26 de junio. (Foto: archivo)

La pericia accidentológica buscaba determinar, entre otros puntos, si el vehículo había sufrido algún desperfecto que pudiera haber provocado el episodio. El resultado descartó una falla mecánica y tampoco encontró indicios de participación de terceras personas.

La conclusión de la fiscalía se apoyó además en el análisis de las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica. En conjunto, esas pruebas respaldaron la hipótesis del accidente que había sido considerada como principal desde el inicio de la investigación.

Qué determinó la autopsia

La autopsia estableció que la causa de muerte fue un traumatismo grave de cráneo provocado por el impacto. El estudio también detectó otras lesiones compatibles con el choque.

Entre ellas se registró una laceración hepática y una “contusión esplénica”, una lesión en el bazo que puede producirse como consecuencia de golpes en la zona abdominal durante un accidente de tránsito.

Durante el procedimiento se tomaron muestras para estudios de ADN y se recolectaron muestras de sangre y orina para realizar los análisis toxicológicos. Los resultados de esos estudios fueron negativos tanto para drogas como para alcohol.

El estudio detectó lesiones compatibles con el choque. (Foto: archivo)

El estudio detectó lesiones compatibles con el choque. (Foto: archivo)

Cómo ocurrió el choque

El accidente ocurrió en el cruce ferroviario ubicado en Sáenz Peña y El Cano. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad municipal. Las imágenes muestran primero el descenso de las dos barreras del paso a nivel. Antes del impacto, otro vehículo que circulaba en sentido contrario atravesó el cruce pese a que las vallas estaban bajas y continuó su recorrido.

En ese momento, Pais intentó atravesar el paso en diagonal, entre las dos barreras. El automóvil quedó en medio de las vías y fue alcanzado por la formación ferroviaria. El tren impactó directamente contra el sector del conductor.

Con la incorporación de la pericia accidentológica y el resto de las pruebas reunidas durante la investigación, la fiscal Asprella dio por concluida la causa y sostuvo la hipótesis del accidente como explicación del fallecimiento de Ernestina Pais.

En pocas palabras

  • Justicia cerró investigación: La fiscal Carolina Asprella concluyó el caso sobre la muerte de Ernestina Pais, confirmando la hipótesis de accidente.
  • Pericias descartaron fallas: Estudios confirmaron que no hubo desperfectos mecánicos ni intervención de terceros en el choque.
  • Causas del accidente: La periodista falleció por traumatismo craneal tras ser embestida por un tren, sin detectarse alcohol ni drogas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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