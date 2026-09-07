Femicidio en Merlo: el hijo de la mujer asesinada habló y lanzó una fuerte acusación contra su padre

Según explicó, luego de ver la escena decidió llevar a las menores a la casa de un vecino y regresar al lugar. En ese momento no intentó tomarle el pulso a su madre porque consideró que ya había fallecido debido a la gran cantidad de sangre que había alrededor del cuerpo.

Silvia Beatriz Mina estaba sin vida dentro de la propiedad. Los primeros indicios apuntaron a que había sufrido un violento ataque con un arma blanca. (Foto: archivo)

Además, señaló que su padre le contó que ambos habían mantenido una discusión vinculada a cuestiones económicas. “Me contó que estaban discutiendo porque no le alcanzaba la jubilación, discusiones cotidianas que tenían”, recordó.

Después de admitir lo ocurrido, Tesio se acostó en una cama y le pidió que llamara a la Policía: “La sangre estaba coagulada, por todo el quilombo supuse que la había matado hacía rato”, lamentó Ernesto.

También llamó su atención la ubicación del arma utilizada en el ataque. Según contó, la primera vez que ingresó a la habitación no vio ningún cuchillo cerca del cuerpo de su madre. Sin embargo, cuando regresó al lugar observó que sí había uno en la escena, por lo que sospecha que fue colocado posteriormente para simular una agresión.

La versión de Tesio y las dudas de su hijo

Al momento del hallazgo, Tesio presentaba cortes y otras lesiones en distintas partes del cuerpo: “Me dijo que mi madre lo atacó y se le fue la mano. ‘Estábamos comiendo pan con queso, discutimos y se me fue la mano’”, recordó Ernesto.

El hijo de la víctima también cuestionó la explicación de su padre respecto de las heridas que presentaba. “Dice que los cortes esos fueron de mi madre, pero no puede ser. Supongo que se autolesionó después de haberla matado”, afirmó.

Los antecedentes de violencia

Ernesto aseguró que los episodios de violencia eran conocidos dentro de la familia, aunque señaló que las agresiones físicas habían cesado hacía aproximadamente diez años. “Desde chico fue violento”, sostuvo.

Según relató, con el paso del tiempo había logrado recomponer el vínculo con sus padres y no imaginaba que pudiera ocurrir una situación de estas características.

“Esto se había cortado, nunca se separaron y yo decidí seguir viviendo con ellos, incluso me había amigado con mi mamá y aceptado que él era mi padre, sea lo que sea. No me hizo sospechar, todo fue una sorpresa”, expresó.

Sobre la relación entre sus padres, explicó que su madre nunca había manifestado temor hacia su esposo y que, de acuerdo con lo que sabía, jamás había realizado denuncias por violencia de género. También señaló que en algunas oportunidades era ella quien iniciaba discusiones físicas, aunque atribuyó esa reacción a situaciones de violencia psicológica.

“Ella a veces comenzaba con los ataques porque el tipo le hacía la psicológica y se hartaba”, contó.

Pese a la historia familiar, aseguró que en los últimos años había construido una relación diferente con su padre: “Yo decidí salir de ese modo de vivir antiguo. Estoy como se puede, tengo que dejarlo que fluya, no hay otra. Espero justicia”, completó.

El hallazgo en la vivienda y a detención de Tesio

El caso salió a la luz durante la madrugada del domingo, cuando un familiar de la víctima llamó al 911 para alertar sobre una situación ocurrida en una casa de la calle Asunción al 2800, en Merlo.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al lugar. Al ingresar encontraron a Silvia Beatriz Mina sin vida dentro de la vivienda. Los primeros indicios señalaron que la mujer había sido atacada con un arma blanca.

Junto al cuerpo se encontraba Tesio, quien presentaba cortes en los brazos, el cuello y otras partes del cuerpo. Por ese motivo, los agentes solicitaron asistencia médica y el hombre fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Mientras avanzaba la atención médica, la Policía preservó la escena para que trabajaran los peritos y pudieran reconstruir la secuencia de los hechos.

Una vez que recibió el alta médica, Tesio quedó detenido por disposición judicial. La Justicia deberá determinar ahora cómo ocurrió el episodio y cuál fue la intención del acusado al momento del ataque.