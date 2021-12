Aberrante: mataron y crucificaron a un perro en una estancia de San Luis

Mataron y crucificaron a un perro: qué se sabe del hecho

En el lugar, fueron increpados por el dueño y un empelado de la estancia, quienes dispararon a los animales e hirieron mortalmente a uno de ellos. “Cuando llego yo, empiezo a sacar los perros y logro hacerlo con cinco, que se los doy a él para que se vaya con ellos”, contó Gastón, uno de los jóvenes que se trasladaba en la camioneta en declaraciones a Cadena 3.

“Me quedó uno que estaba herido y un cachorro mío. Ya le había pegado un tiro. Me quedé discutiendo con él y el empleado. Les dije que no los mataran, que yo me iba a hacer cargo de los daños que le habían hecho. Es más, yo le decía que no le había matado a ningún chancho, sino que venía a sacar los perros”, agregó.

De acuerdo a su relato, el propietario y el empleado de la estancia agarraron al can ya muerto y lo crucificaron sobre el alambrado. En rigor, el episodio quedó registrado en imágenes y videos que se viralizaron a través de las redes. La denuncia fue radicada en la comisaría de La Ribera, en la ciudad de Villa Mercedes.