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Un jubilado apareció brutalmente asesinado en su habitación: la pista clave que dejó 4 detenidos

Ángel Rosendo Leguizamón, de 74 años, fue encontrado muerto dentro de su vivienda. Las cámaras de seguridad registraron movimientos de cuatro personas que viven en propiedades cercanas y quedaron bajo arresto.

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El crimen de un jubilado en Merlo que terminó con cuatro vecinos detenidos

El crimen de un jubilado en Merlo que terminó con cuatro vecinos detenidos

Un jubilado de 74 años fue encontrado asesinado dentro de su vivienda en Merlo y, a partir de las primeras medidas de la investigación, cuatro personas que viven en propiedades linderas quedaron detenidas. La Justicia busca determinar si el crimen ocurrió durante un robo y qué participación tuvo cada uno de los sospechosos.

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La víctima fue identificada como Ángel Rosendo Leguizamón. Un amigo fue quien descubrió el cuerpo en la casa ubicada sobre la calle Isarra al 5400, luego de acercarse a visitarlo.

Según la reconstrucción inicial, el hombre llegó al domicilio y encontró la puerta de entrada abierta y el interior de la vivienda completamente desordenado. Al ingresar a una de las habitaciones encontró a Leguizamón y dio aviso al 911.

Personal de la Subcomisaría del Barrio Matera acudió al lugar y constató el fallecimiento. De acuerdo con el médico de la ambulancia que intervino en la escena, la muerte se habría producido entre seis y ocho horas antes del hallazgo.

Cómo encontraron al jubilado

Los investigadores determinaron que Leguizamón había sido sometido a un violento ataque. El hombre tenía un cable alrededor del cuello y las piernas atadas, además de golpes en distintas partes del cuerpo y heridas provocadas con un arma blanca en la zona intercostal.

También presentaba lesiones defensivas en las manos y los brazos, que serán consideradas dentro de la reconstrucción de la mecánica del crimen.

En el lugar trabajó la Policía Científica, que secuestró dos cuchillos de cocina que serán sometidos a peritajes para establecer si fueron utilizados durante el ataque.

Entre las primeras hipótesis que maneja la investigación aparece la posibilidad de que se haya tratado de un robo seguido de homicidio. En la vivienda se constató que faltaba el teléfono celular de la víctima y se encontraron distintos sectores del inmueble revueltos.

Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención: la cerradura de la puerta no presentaba signos de haber sido forzada. Por este motivo, los investigadores analizan la posibilidad de que Leguizamón conociera a quienes ingresaron o que les hubiera permitido el acceso.

Las cámaras, una de las claves de la investigación

El análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona permitió avanzar sobre la identificación de cuatro personas. Los registros muestran que ingresaron y salieron de la vivienda de Leguizamón durante el período investigado.

De acuerdo con la pesquisa, los cuatro sospechosos viven en propiedades ubicadas en las inmediaciones de la casa de la víctima. A partir de esa información se realizaron allanamientos de urgencia y fueron detenidos Víctor Rubén M., de 42 años; Ludmila Alejandra M., de 26; María Rosa M., de 60; y Sergio Leonel S., de 38.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, prendas de vestir que podrían haber utilizado los sospechosos y otras dos cuchillas. Todos esos elementos serán sometidos a peritajes para determinar si tienen relación con el homicidio.

La causa está a cargo del fiscal Martín Schebes, titular de la UFI N°4 de Morón, quien interviene junto a las instructoras Paula Salvo y Lorena Stratta.

Los cuatro detenidos quedaron imputados por homicidio agravado por alevosía, delito que contempla una pena de prisión perpetua.

En pocas palabras

  • Jubilado asesinado: Ángel Rosendo Leguizamón, de 74 años, fue encontrado muerto en su vivienda de Merlo con signos de violencia.
  • Detención de vecinos: Cuatro personas que viven en propiedades linderas fueron arrestadas tras registrarse movimientos en cámaras de seguridad.
  • Investigación: Se analiza si el crimen, que podría haber sido un robo, ocurrió durante un asalto y la participación de los detenidos, imputados por homicidio agravado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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