Inminente renuncia en Gran Hermano tras un descargo explosivo: "¿Tiene sentido seguir?"

¿Santiago del Moro cruzó a Laura Ubfal en el debate de Gran Hermano?

Durante la noche del domingo, un fuerte cruce verbal entre Pincoya y Yipio dentro de la casa de Gran Hermano generó tensión también en el estudio, entre los analistas. Laura Ubfal se mostró indignada por el clima de violencia que percibe en esta edición y disparó: "No aguanto más esta violencia. No la soporto", comparando esta convivencia con ediciones anteriores donde, según ella, había más humor incluso en las peleas. Santiago del Moro salió a bajarle el tono al planteo y remarcó que se trata de mujeres exaltadas por el encierro, mientras que Eliana Guercio le lanzó un palito a su compañera de panel por no dar primicias, lo que derivó en un ida y vuelta picante entre ambas. Como cierre, Gran Hermano anunció una sanción para toda la casa —reducción a la mitad del presupuesto de compras— tras las expulsiones y el abandono registrados en los días previos por los conflictos de convivencia.