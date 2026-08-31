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Inminente renuncia en Gran Hermano tras un descargo explosivo: "¿Tiene sentido seguir?"

Se viven momentos de tensión en Gran Hermano, Generación Dorada y todo indica que podrían producirse una salida explosiva.

31 ago 2026, 19:06
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Inminente salida de Gran Hermano tras un descargo explosivo: ¿Tiene sentido seguir?

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Inminente salida de Gran Hermano tras un descargo explosivo: "¿Tiene sentido seguir?"

Laura Ubfal encendió la polémica al confesar en La Linterna (Bondi Live) que está pensando en dar un paso al costado del panel de Gran Hermano. La periodista atraviesa un fuerte cruce con sus compañeras Eugenia Ruiz y Eliana Guercio, y decidió compartir sus dudas al aire, mientras leía los comentarios que le llegaban por el chat del streaming.

"Ustedes qué opinan. ¿Me quedo o me voy? ¿Tiene sentido seguir en el panel?", indagó Ubfal, visiblemente afectada por la situación.

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Lejos de guardarse nada, la panelista fue durísima con sus colegas: "Me siento incómoda Y no quiero contestarles. No quiero iluminarlas. No tienen con qué empezar a hablar. Eugenia estuvo en un Gran Hermano, no estudió periodismo, ni comunicación, se sentó en un panel y lo único que sabe es hablar pavadas. Y por el lado de Guercio también. Estuvo en teatro de revistas, algunas comedias, y se terminó su carrera. No estudió nada. Es gente muy limitada. Lo único que saben es bardear", disparó.

Para cerrar, Ubfal reveló que el conflicto también se traslada fuera de cámara: "Fuera de cámara dicen cosas referidas a mi persona, a mi cuerpo, y a un montón de cosas. No tengo ganas de aguantar eso", sentenció, dejando abierta la puerta a su posible salida del ciclo.

¿Santiago del Moro cruzó a Laura Ubfal en el debate de Gran Hermano?

Durante la noche del domingo, un fuerte cruce verbal entre Pincoya y Yipio dentro de la casa de Gran Hermano generó tensión también en el estudio, entre los analistas. Laura Ubfal se mostró indignada por el clima de violencia que percibe en esta edición y disparó: "No aguanto más esta violencia. No la soporto", comparando esta convivencia con ediciones anteriores donde, según ella, había más humor incluso en las peleas. Santiago del Moro salió a bajarle el tono al planteo y remarcó que se trata de mujeres exaltadas por el encierro, mientras que Eliana Guercio le lanzó un palito a su compañera de panel por no dar primicias, lo que derivó en un ida y vuelta picante entre ambas. Como cierre, Gran Hermano anunció una sanción para toda la casa —reducción a la mitad del presupuesto de compras— tras las expulsiones y el abandono registrados en los días previos por los conflictos de convivencia.

     

 

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