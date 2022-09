Abusaron sexualmente de una mujer y ella los denunció: cuatro años después, volvieron a violarla como venganza

En una entrevista con el programa El Show del Lagarto, la joven reveló que lo sucedido no se trata de un hecho aislado. “Hace cuatro años le hicieron lo mismo y ya los denunciamos más de 28 veces”, afirmó.

En relación con ese caso, recordó que su hermana “se fue a cenar con un grupo de amigos. Cuando entró a la casa, una chica le dio una cerveza, no sabe qué tenía, y ella perdió el conocimiento. Cuando se despertó, la estaban abusando y el hecho continuó por ocho horas”.

La promesa de una venganza que se cumplió

“Prometieron vengarse y juraron que la iban a violar cuantas veces quisieran y que la iban a matar”, agregó la joven, quien reveló otro dato estremecedor: se trataba de un grupo de amigos que se reunía diariamente.

Policia_abuso.jpg La policía cordobesa, en el lugar donde fue encontrada la víctima (Foto: Ministerio Público Fiscal).

Al respecto, la hermana de la víctima afirmó que había una orden de alejamiento que “nunca fue respetada, hicieron lo que quisieron, como quisieron”. Hace seis meses ocurrió un nuevo ataque, pero no fue denunciado porque “mi hermana no quiso, ya que la Justicia no hizo nada durante cuatro años”.

“Su vida fue un desastre porque no podía ir a ningún lado tranquila. Le agarraban ataques de pánico cuando estaba estudiando”, revelaron familiares. En el mismo sentido, afirmaron que todos están atemorizados: “Queremos que cumplan su condena, para que nadie sufra como mi hermana y todos nosotros como familia”.

La Policía detuvo a tres sospechosos

La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del Primer Turno, a cargo de Alicia Chirino, tomó intervención en el caso y este miércoles informó sobre la detención de tres hombres.

Al respecto, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba señaló que se “dispuso la detención de tres sujetos a raíz de los hechos ocurridos en las inmediaciones del puente Malvinas Argentinas, de los que resultó víctima una joven cuya identidad e intimidad se preserva”.

Por su parte, la joven abusada tuvo que ser intervenida como consecuencia de la violencia del ataque. “Emocionalmente está mal. Físicamente, tiene fractura de pelvis, puntos en la frente y marcas de que fue arrastrada”, concluyó su hermana.