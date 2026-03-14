El tremendo accidente de Licha Navarro que le valió 17 puntos: las impactantes imágenes del ex Gran Hermano

“Le hicieron 17 puntos en la oreja a Licha. Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros), y un labrador cachorro jugando le enganchó el aro y tironeó. ‘Fui a la clínica con la oreja colgando’, me dijo Licha. Está bien, pero fue un momento complicado”, detalló el periodista al contar el episodio que vivió el ex hermanito.

El relato dejó en claro que todo ocurrió mientras Navarro trabajaba en un proyecto personal vinculado al cuidado de mascotas. En medio de las tareas de refacción, un cachorro de labrador que estaba jugando terminó enganchando el aro que llevaba en la oreja y tiró con fuerza, provocándole la herida que luego debió ser suturada.

TW Fede Flowers sobre accidente Licha Navarro

A pesar del susto y del dolor del momento, lo cierto es que el accidente no lo obligó a frenar por completo su actividad. De hecho, el propio Licha mostró en sus redes que continuó con su agenda laboral.

Tal como se vio en sus historias de Instagram, el ex participante siguió adelante con sus compromisos y se presentó de todos modos en Sex, la reconocida obra creada por José María Muscari, espectáculo del que forma parte desde hace varios meses y en el que continúa trabajando pese al incidente.

IG Licha Navarro tras el accidente de la oreja

Quién es y a qué se dedica Lisandro Licha Navarro tras su paso por Gran Hermano

Lisandro “Licha” Navarro fue uno de los participantes que más llamó la atención en la edición 2023 de Gran Hermano (Telefe). Con una personalidad fuerte y un físico imponente, el oriundo de Lomas de Zamora logró destacarse dentro de la casa más famosa del país y consolidar una importante base de seguidores que lo sigue hasta hoy.

Tiene 34 años y, antes de saltar a la popularidad televisiva, llevaba una vida muy distinta. Durante más de una década trabajó en el mundo de las finanzas, actividad a la que se dedicaba desde 2010, mientras también realizaba estudios vinculados al marketing. Sin embargo, su paso por el reality marcó un antes y un después en su vida profesional.

Tras su eliminación del programa, Navarro decidió dar un giro radical y apostar de lleno al mundo del entretenimiento. Impulsado por su novia, María de los Milagros Leveratto, comenzó a explorar nuevas oportunidades lejos del ámbito financiero y encontró en el modelaje y las redes sociales un nuevo camino laboral.

Lisandro Navarro y Santiago del Moro.jpg

Así, empezó a realizar sesiones fotográficas y campañas para marcas de ropa, aprovechando su presencia física y la popularidad que había ganado en televisión. Ese movimiento lo llevó a crecer rápidamente en redes sociales, donde hoy acumula cerca de 600 mil seguidores en Instagram, lo que también le abrió puertas como imagen publicitaria de distintas marcas.

El modelaje fue su primer paso concreto en el mundo del espectáculo, una apuesta que terminó derivando en nuevas oportunidades en televisión. De esta manera, Navarro se mantiene activo en los medios de entretenimiento y condujo un programa de streaming llamado Los Bros junto a excompañeros de Gran Hermano.

Lisandro Navarro.jpg

Además, en septiembre de 2024 tuvo una aparición destacada en la pantalla chica cuando debutó como “Susano”, es decir, asistente en el regreso de Susana Giménez a la televisión. Allí ocupó el rol que anteriormente había tenido Marcelo Benzima, compartiendo la tarea junto a Daniel Romero.

De esta manera, quien supo trabajar durante años en finanzas terminó reinventándose tras su paso por el reality y hoy continúa ampliando su presencia tanto en televisión como en redes sociales, donde mantiene el vínculo con los seguidores que lo acompañan desde su paso por Gran Hermano.