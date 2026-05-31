Zunino y Zilli rompieron su amistad por Brian Sarmiento y se cruzaron en Gran Hermano: "Ganas de llorar"

"Que yo te usé, que te fui desleal, que digas todo eso después de todas las veces que te defendí y vos me acompañaste, a mí me duele un montón. Por más que digas que hay amor, acá me estás abandonando y yo no te abandoné nunca", le recriminó.

Y planteó firme: "Llegó Brian y te diste vuelta como una tortilla, nunca te haría lo que me estás haciendo, pensé que éramos dúo. "Hay algo que él vino a romper y lo está logrando, vino afuera a debilitar y sabes quién es el más débil acá, yo".

"¿En qué te sumaba nombrarme? ¿Por qué me nombrabas a mí?", le preguntó Yanina Zilli. Y Zunino dio por terminada la confianza que se tenían visiblemente angustiado: "Ya está, no jugamos más juntos. Comprale a Brian, cuando estés afuera lo vas a ver y te vas a arrepentir. Tengo ganas de llorar... te respeto y te amo un montón. No quiero llorar ahora, estoy re caliente".

"Me estás dejando re tirado. Desde que llegó Brian no te despegaste de él, yo no voy a ser la sombra de él, teníamos una unión hermosa y se acaba de romper y nos va a jugar en contra a los dos como participantes", continuó él sin aceptar el descargo, y Yanina cerró: "Que todo decante y se acomoden las cosas como se tienen que acomodar".

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La chicana de Luana en la fiesta de Gran Hermano ante la atenta mirada de Nenu y Zunino

Nenu y Zunino hablaron en profundidad de lo que que estaban viviendo durante la fiesta de Gran Hermano y el joven le reconoció lo complicado que le es contenerse las ganas de besarla cuando la ve.

"Todo lo que tengo con vos ahora posta lo siento de verdad", le dijo él a corazón abierto. A lo que Nenu intentó llevar un poco de calma: "Yo no soy ese tipo de mina que estás acostumbrada".

"Yo te re entiendo por eso yo me quiero adaptar a tus tiempos, fue lo que te dije siempre. Pero bueno, si me pongo pesado por querer darte un beso perdón. Te veo todo el día y aguantarme las ganas es un bajón", le confió Zunino. Y agregó reiterando su entusiasmo por el vínculo: "Capaz para vos no pero es difícil para mí. Somos amigos, no quiero ser frío".

Ese romántico momento en medio de la fiesta quedó opacado minutos después cuando Luana Fernández copó el centro de la escena a puro baile y entonando una particular canción. Cuando sonó el éxito Con la misma moneda de Karina La Princesita, Luana cantó con fuerza la letra del tema y reavivando las diferencias con Nenu tras su arribo al reality y del pasado, dejando picando un nuevo conflicto a futuro por Zunino.