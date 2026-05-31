Zunino y Zilli rompieron su amistad por Brian Sarmiento y se cruzaron en Gran Hermano: "Ganas de llorar"

Yanina Zilli y Franco Zunino formaron una gran relación de confianza dentro de Gran Hermano Generación Dorada que en los últimos días se vio debilitada tras el regreso de Brian Sarmiento a la casa.
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Franco Zuninon y Yanina Zilli mantuvieron un fuerte diálogo con Brian Sarmiento como punto central de la discordia en Gran Hermano. "Me estás dejando tirado", le reciminó el joven.
Yanina Zilli y Franco Zunino formaron una gran relación de confianza dentro de Gran Hermano Generación Dorada que en los últimos días se vio debilitada tras el regreso de Brian Sarmiento a la casa.
Esto derivó en una sincera charla cara a cara entre la ex vedette y el joven donde hablaron directamente de este tema y el joven le cuestionó a ella su accionar.
"Te voy a amar siempre adentro, afuera. Sabes que sos el amor de mi vida, te amo con locura", le decía Zilli a Zunino. Sin embargo, él le planteó: "¿Vas a elegir a Brian antes que a mí?".
"Yo voy a jugar con Brian, quería que vos también", se defendió Zilli. Sin embargo, Zunino se vio muy dolido por los dichos de su ahora ex amiga.
"Que yo te usé, que te fui desleal, que digas todo eso después de todas las veces que te defendí y vos me acompañaste, a mí me duele un montón. Por más que digas que hay amor, acá me estás abandonando y yo no te abandoné nunca", le recriminó.
Y planteó firme: "Llegó Brian y te diste vuelta como una tortilla, nunca te haría lo que me estás haciendo, pensé que éramos dúo. "Hay algo que él vino a romper y lo está logrando, vino afuera a debilitar y sabes quién es el más débil acá, yo".
"¿En qué te sumaba nombrarme? ¿Por qué me nombrabas a mí?", le preguntó Yanina Zilli. Y Zunino dio por terminada la confianza que se tenían visiblemente angustiado: "Ya está, no jugamos más juntos. Comprale a Brian, cuando estés afuera lo vas a ver y te vas a arrepentir. Tengo ganas de llorar... te respeto y te amo un montón. No quiero llorar ahora, estoy re caliente".
"Me estás dejando re tirado. Desde que llegó Brian no te despegaste de él, yo no voy a ser la sombra de él, teníamos una unión hermosa y se acaba de romper y nos va a jugar en contra a los dos como participantes", continuó él sin aceptar el descargo, y Yanina cerró: "Que todo decante y se acomoden las cosas como se tienen que acomodar".
Nenu y Zunino hablaron en profundidad de lo que que estaban viviendo durante la fiesta de Gran Hermano y el joven le reconoció lo complicado que le es contenerse las ganas de besarla cuando la ve.
"Todo lo que tengo con vos ahora posta lo siento de verdad", le dijo él a corazón abierto. A lo que Nenu intentó llevar un poco de calma: "Yo no soy ese tipo de mina que estás acostumbrada".
"Yo te re entiendo por eso yo me quiero adaptar a tus tiempos, fue lo que te dije siempre. Pero bueno, si me pongo pesado por querer darte un beso perdón. Te veo todo el día y aguantarme las ganas es un bajón", le confió Zunino. Y agregó reiterando su entusiasmo por el vínculo: "Capaz para vos no pero es difícil para mí. Somos amigos, no quiero ser frío".
Ese romántico momento en medio de la fiesta quedó opacado minutos después cuando Luana Fernández copó el centro de la escena a puro baile y entonando una particular canción. Cuando sonó el éxito Con la misma moneda de Karina La Princesita, Luana cantó con fuerza la letra del tema y reavivando las diferencias con Nenu tras su arribo al reality y del pasado, dejando picando un nuevo conflicto a futuro por Zunino.