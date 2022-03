Aldo Bonzi: así le disparan a un jubilado para robarle.

Pero el hombre, al tiempo que se alejaba del auto, le apuntó con un arma a los delincuentes e hirió a dos, pero ellos le respondieron hiriéndole en la pierna.

Al mismo tiempo, según se puede observar en las imágenes otro rodado que pasa por ahí termina haciendo marcha atrás para evitar quedar en medio de la balacera que tenía enfrente.

Mirá el testimonio del jubilado víctima del robo en Aldo Bonzi

Embed El testimonio del jubilado víctima del robo en Aldo Bonzi.

Mientras, el cronista de A24, Leo Godoy, estuvo en el lugar donde ocurrió todo y rescató del diálogo con los vecinos la conmoción que ocasionaron la balacera en la cuadra.

Allí estuvo junto a la víctima, Rubén, quien contó en primera persona que lo que vivió es lo que “uno se desayuna uno a diario, a veces, son más trágicos”.

Aclaró, “yo no tengo nada que perder, tengo un cáncer terminal así que mucho problema no me hacía por la muerte”. Siguió, “cuando me bajaba tenía un arma en la cabeza y alcancé a agarrar la riñonera. Me pedían pertenencias y yo me fui alejando para tener el ángulo de tiro. Pero cuando vi que le estaban robando a mi señor y el ladrón se me acercaba, ya tenía el arma preparada”.

La víctima detalló que cuando se le acercó el delincuente le disparó y fue en ese momento que él le respondió con su arma. “El segundo tiro de él no le sale, pero se corrió y ahí si pudo salir el tercero”.