Escalofriante: asaltaron a un jubilado y se llevaron hasta el chupete de su hija muerta

Uno de los delincuentes sacó un arma y le apuntó al pecho al grito de "tirate el piso". Luego forcejearon con el hombre hasta que lograron sacarle las llaves de la camioneta y subirse al rodado. Mientras uno ponía en marcha el motor, el joven armado alcanzó a sacarle el teléfono. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El auto fue encontrado horas después en el barrio Luz y Fuerza, en Morón, a través de un sistema de rastreo satelital. En el mismo lugar había aparecido la vez anterior que se lo robaron, en febrero de 2020. Sin embargo, los jóvenes alcanzaron a llevarse todos los objetos que había en su interior.

“Se quedaron con todo lo que tenía adentro. Lo que más me duele es que se llevaron los chupetes de mi hija muerta y eso no lo voy a recuperar nunca más”, se lamentó el jubilado.

Vecinos de La Matanza cansados de la inseguriad

Los habitantes de Villa Luzuriaga denuncian una fuerte ola de inseguridad en esa zona y en las inmediaciones del Hospital Italiano de San Justo. Aseguran que son habituales las entraderas, los robos de autos y de neumáticos: llevan contabilizadas 100 ruedas extraídas cerca de ese centro médico.

"Fernando Espinoza vivía acá. Pero se mudó y ahora es tierra de nadie. Antes chocaban los patrulleros…", dijo Rubén sobre el intendente de La Matanza.

"Estoy podrido de que me roben. Le pediría a Sergio Berni, que es un caballero de ley, que venga a Luzuriaga. No le echo la culpa, le pido que venga, él no se esconde", agregó.