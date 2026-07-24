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Violencia y tragedia

Un nene de 12 años murió en medio de una balacera en Uruguay: la hipótesis sobre una venganza narco

El ataque ocurrió en Montevideo durante una carrera callejera ilegal. Además del menor fallecido, hubo cinco heridos y la principal hipótesis apunta a un enfrentamiento vinculado al narcotráfico.

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El tiroteo se dio en medio de picadas ilegales en Montevideo. (Foto: captura)

El tiroteo se dio en medio de picadas ilegales en Montevideo. (Foto: captura)

Un chico de 12 años murió y otras cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en una picada clandestina en la ciudad de Montevideo, Uruguay. La Policía investiga el ataque y la principal hipótesis sostiene que se trató de una venganza narco en el marco de la disputa entre organizaciones criminales.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en las inmediaciones del Teatro de Verano del Parque Rodó, sobre la rambla de la capital uruguaya, donde decenas de autos y motos se habían reunido para participar de carreras callejeras ilegales. Según informó el diario El País de Uruguay, alrededor de la 1 de la madrugada la Policía recibió un llamado que alertaba sobre múltiples disparos de arma de fuego.

Sin esperar la llegada de los efectivos, las personas que estaban en el lugar trasladaron a los heridos por sus propios medios al Hospital Pasteur. Cuando los policías intentaron ingresar a la zona, varios participantes de la picada escaparon y algunos atacaron a los efectivos con piedras.

Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron una moto de alta cilindrada sin matrícula que presentaba impactos de bala, además de vainas servidas y otros elementos balísticos que serán analizados en la investigación. De acuerdo con el parte policial, el niño de 12 años murió tras recibir un disparo en el tórax. Además, otras cinco personas, de 14, 22, 26, 30 y 54 años, resultaron heridas durante la balacera.

El adolescente de 14 años fue uno de los casos más graves: recibió disparos en el pecho y una pierna y debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

La hipótesis de una venganza narco

Los investigadores detectaron que el menor fallecido y dos de los heridos, de 14 y 22 años, pertenecen a la familia Puglia, un clan señalado por la Policía uruguaya por presuntos vínculos con la venta de drogas en el barrio Villa Española. Otro integrante de esa familia fue quien trasladó al hospital al hombre de 54 años herido durante el ataque.

La principal línea de investigación sostiene que el tiroteo podría estar relacionado con la disputa entre los Puglia, sus aliados del clan Albín y la banda rival de los Suárez, enfrentados desde hace al menos tres años por el control territorial del narcotráfico. Los investigadores analizan si el ataque fue una represalia dentro de esa guerra entre organizaciones criminales.

Las picadas ilegales donde varias personas resultaron heridas de bala y murió un menor de 12 años. (Foto: captura redes sociales)

Las picadas ilegales donde varias personas resultaron heridas de bala y murió un menor de 12 años. (Foto: captura redes sociales)

El antecedente que preocupa a Uruguay

La balacera ocurrió apenas dos semanas después del quíntuple homicidio registrado en el barrio El Monarca, donde cuatro hombres armados irrumpieron en una vivienda y asesinaron a cinco personas.

La nueva tragedia provocó una fuerte reacción de dirigentes políticos uruguayos, que reclamaron medidas más severas para combatir el avance del narcotráfico y la violencia armada.

El presidente del país, Yamandú Orsi, también se pronunció sobre el caso, pidió endurecer la lucha contra las bandas narco y aseguró que la muerte de un niño, cualquiera sea el contexto, es un hecho "dolorosísimo".

En pocas palabras

  • Nene de 12 años murió y cinco personas resultaron heridas en un tiroteo durante carreras callejeras ilegales en Montevideo.
  • La principal hipótesis policial apunta a una venganza narco entre facciones criminales vinculadas a la familia Puglia.
  • El hecho ocurrió días después de un quíntuple homicidio, generando reclamos de medidas contra el narcotráfico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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