Un nene de 12 años murió en medio de una balacera en Uruguay: la hipótesis sobre una venganza narco

MATARON A UN NIÑO EN LAS CANTERAS



Asesinaron a un niño de 12 años e hirieron a otras cinco personas en ataque a disparos durante picadas en las canteras del Parque Rodóhttps://t.co/7R19JsHuPx — Telemundo (@TelemundoUY) July 24, 2026

El adolescente de 14 años fue uno de los casos más graves: recibió disparos en el pecho y una pierna y debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

La hipótesis de una venganza narco

Los investigadores detectaron que el menor fallecido y dos de los heridos, de 14 y 22 años, pertenecen a la familia Puglia, un clan señalado por la Policía uruguaya por presuntos vínculos con la venta de drogas en el barrio Villa Española. Otro integrante de esa familia fue quien trasladó al hospital al hombre de 54 años herido durante el ataque.

La principal línea de investigación sostiene que el tiroteo podría estar relacionado con la disputa entre los Puglia, sus aliados del clan Albín y la banda rival de los Suárez, enfrentados desde hace al menos tres años por el control territorial del narcotráfico. Los investigadores analizan si el ataque fue una represalia dentro de esa guerra entre organizaciones criminales.

Las picadas ilegales donde varias personas resultaron heridas de bala y murió un menor de 12 años. (Foto: captura redes sociales)

El antecedente que preocupa a Uruguay

La balacera ocurrió apenas dos semanas después del quíntuple homicidio registrado en el barrio El Monarca, donde cuatro hombres armados irrumpieron en una vivienda y asesinaron a cinco personas.

La nueva tragedia provocó una fuerte reacción de dirigentes políticos uruguayos, que reclamaron medidas más severas para combatir el avance del narcotráfico y la violencia armada.

El presidente del país, Yamandú Orsi, también se pronunció sobre el caso, pidió endurecer la lucha contra las bandas narco y aseguró que la muerte de un niño, cualquiera sea el contexto, es un hecho "dolorosísimo".