Ofrecen una cifra millonaria por la búsqueda de Nataniel Guzmán

Los días previos a su desaparición había viajado junto a su pareja hacia Mar de Ajó, en la costa bonaerense. El viaje, sin embargo, tuvo un desenlace inesperado. Luego de una discusión con su novia, decidió regresar antes de lo previsto hacia Mendoza. Ese regreso en soledad fue el último movimiento conocido del abogado antes de que se perdiera definitivamente su rastro.

El 1° de febrero de 2023 ocurrió una situación que encendió las alarmas. Sus compañeros de trabajo notaron que Guzmán no había asistido a cumplir con sus tareas habituales en los Tribunales de Familia de Las Heras, algo que no era habitual en él. Ante la falta de noticias y la imposibilidad de comunicarse, decidieron realizar la denuncia correspondiente para iniciar la búsqueda.

Cuando los investigadores llegaron hasta su departamento, encontraron una escena que sumó más interrogantes al caso. En el interior del domicilio estaban sus pertenencias personales, sin señales evidentes de que hubiera planeado ausentarse por un tiempo prolongado. Su ropa, sus elementos de trabajo, sus instrumentos musicales y hasta el portafolio que utilizaba para ejercer como abogado permanecían en el lugar.

Ese detalle fue considerado relevante desde el comienzo de la investigación, ya que permitió descartar en una primera etapa la posibilidad de que se tratara de una ausencia voluntaria. La situación no coincidía con alguien que hubiera decidido irse sin avisar: sus objetos más importantes seguían en su vivienda y no había dejado indicios claros sobre una posible decisión de alejarse.

La preocupación también llegó hasta su familia. Su madre, Silvia Saavedra, viajó desde Jujuy hasta Mendoza para acompañar la búsqueda de su hijo. Desde entonces, mantuvo el reclamo para que la investigación no se detuviera y para que se siguieran analizando todas las posibilidades.

Con el correr de los meses, los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos pasos mediante diferentes herramientas tecnológicas. Uno de los principales elementos analizados fueron las cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos de la provincia y los movimientos registrados por la línea telefónica de Guzmán.

Uno de los datos más importantes surgió a partir de una grabación correspondiente al 27 de enero de 2023. En esas imágenes, obtenidas de cámaras de seguridad, se observa al abogado cerca de las 11:30 horas cuando aborda el interno 72 de la línea 630, un colectivo que tenía como destino el departamento de Las Heras.

Ese registro se transformó en una de las últimas evidencias firmes sobre su recorrido. Sin embargo, existió una dificultad que impidió completar la reconstrucción: el colectivo no contaba con cámaras en su interior, por lo que no pudo determinarse con exactitud en qué parada bajó Guzmán ni cuál fue su destino posterior.

La falta de esa información dejó abierta una de las mayores incógnitas del expediente. Los investigadores saben que estuvo a bordo del transporte, pero desconocen qué ocurrió después de ese trayecto.

Otro elemento clave llegó a través del análisis de su teléfono celular. La empresa Claro informó que la última conexión registrada del dispositivo ocurrió el 2 de febrero de 2023 a las 19:48. La señal fue captada por una antena ubicada en la zona de Canota, en el camino hacia Villavicencio, dentro del departamento de Las Heras.

Ese dato orientó nuevos operativos de búsqueda. Durante distintas jornadas, equipos especializados realizaron rastrillajes en sectores cercanos al lugar donde se había registrado la última actividad del teléfono. Participaron efectivos policiales y personal dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, pero los procedimientos no lograron encontrar rastros que permitieran ubicar a Guzmán.

El paso del tiempo convirtió al caso en una investigación marcada por la ausencia de respuestas. La Justicia continuó evaluando testimonios, registros y posibles líneas investigativas, aunque ninguna de las hipótesis permitió hasta el momento establecer qué ocurrió con el abogado.

La nueva recompensa busca precisamente generar un impulso dentro de la causa. Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que el dinero será entregado solamente si la información aportada tiene un valor real para el expediente. Es decir, no alcanzará con una denuncia o un dato sin comprobar: deberá tratarse de un aporte que sea confirmado y que permita avanzar hacia el esclarecimiento del caso.

Las autoridades pidieron colaboración a la sociedad y remarcaron que cualquier persona que tenga información puede comunicarse de forma anónima. La búsqueda continúa activa y la esperanza de encontrar respuestas permanece vigente para sus familiares.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de Nataniel Ricardo Guzmán pueden comunicarse con la Dirección de Investigaciones al 0800-222-7627 o al 2613857138. También está disponible la Unidad Fiscal de Homicidios a través de los teléfonos 348-7844, 348-7845 y 348-7846.

A pesar de los años transcurridos, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿qué pasó con Nataniel Guzmán después de aquel último registro conocido? La investigación continúa abierta y cada nueva información podría convertirse en la pieza que falta para reconstruir el misterio.