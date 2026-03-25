Jorgelina Cardoso explotó por una versión de infidelidad de Ángel Di María: "Te metiste en la..."
Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, expuso con todo a un joven influencer que dio una supuesta versión de infidelidad del futbolista.
25 mar 2026, 08:55
Jorgelina Cardoso explotó por una versión de infidelidad de Ángel Di María: "Te metiste en la..."
Jorgelina Cardoso reaccionó con todo en las últimas horas desde las redes sociales ante la versión que dio un joven influencer vía X sobre una supuesta infidelidad de Ángel Di María.
El comunicador sugirió que la esposa del futbolista de Rosario Central había revisado la lista de ingresos del barrio privado donde vive con la familia y que había encontrado nombres de modelos.
Esta versión hizo enojar mucho a Jorgelina Cardoso quien le contestó de manera directa a Gonzalo Sotelo desmintiendo rotundamente esa versión y hasta incluso publicando su número de teléfono.
"Jajaja ¿Querés fama tontito? Este no es el camino, te metiste en la boca del lobo. Tenés que volver a nacer para ser más inteligente", comenzó desde sus historias de Instagram la esposa de Fideo.
Luego siguió con varios mensajes más mostrando las fotos del joven en cuestión y llamando a los hinchas a dejarle saludos a su teléfono: "Es el chico que quiere fama, alguien que lo ayude a meterse en la tele… Es muy bebé, necesita un empujón y lo estamos ayudando… Colaboren guerreros".
Y le advirtió de manera tajante: "Se metió con la familia equivocada y con la mujer que no deja que nadie se meta con su familia. Si alguien quiere ayudarlo, les dejo su teléfono".
Ante esta situación, el joven reaccionó mostrando alguno de los mensajes vía WhatsApp que le llegaron al instante: "Si me pasa hago responsable a la que filtró mi número", advirtió.
"Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Se te van a ir las ganas de acosar y mentir. Fin", siguió Jorgelina muy enojada por esa versión que deslizó el joven en las redes.
El pedido de disculpas del influencer a Jorgelina Cardoso y su familia tras la escandalosa versión
Luego de unas horas de instalada la polémica en las redes, GonzaloSotelo publicó una historia vía Instagram donde le pidió perdón aJorgelina Cardoso y reconoció su error por la falsa información que hizo circular.
"Acabo de hablar con Jorgelina. Pido perdón por no chequear bien la info que me dieron. Básicamente me vendieron pescado podrido. La próxima tengo que chequear como corresponde. Vuelvo a reiterar las disculpas públicas. Paren con las amenazas de muerte no tiene nada que ver", indicó el joven tras dialogar con la pareja del futbolista.
La mujer de ÁngelDi María en tanto borró todas las historias donde exponía al joven y dio por terminado el tema tras ese pedido de disculpas públicas: "Cuentas claras conservan la amistad", concluyó.