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Escándalo: investigan a una de las máximas figuras del Inter en una causa de supuesta prostitución infantil

El futbolista recibió una notificación formal de la fiscalía. La Justicia investiga su presunta participación en encuentros organizados por una agencia de eventos y fue citado a indagatoria.

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Escándalo: investigan a una de las máximas figuras del Inter en una causa de supuesta prostitución infantil

El fútbol europeo se encuentra conmocionado por una denuncia penal de extrema gravedad que involucra directamente a uno de los futbolistas más cotizados del Viejo Continente. Alessandro Bastoni, defensor figura de Inter de Milán y buscado por Real Madrid, enfrenta una investigación penal tras ser señalado por la Fiscalía como el primer futbolista citado en una causa de supuesta prostitución infantil. El caso fue revelado por diversos medios de comunicación e involucra de forma directa a una agencia de eventos y acompañantes que, según detallan los documentos judiciales, se encargaba de organizar encuentros y fiestas privadas para futbolistas de la Serie A y clientes de alto perfil.

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Canale sentenció el penal para el triunfo paraguayo. (Foto: Reuters).

Según lo difundido por el periódico La Gazzetta dello Sport, la agencia Made, ubicada en la localidad de Cinisello Balsamo, coordinaba cenas y reuniones privadas a pedido de deportistas y empresarios. La investigación del caso sacó a la luz una serie de conversaciones comprometedoras que fueron interceptadas entre Antonio Salamone, uno de los empleados de la mencionada empresa de eventos, y el propio Bastoni.

Qué dicen los chats privados que complican al futbolista del Inter de Milán

Las pruebas recolectadas por las autoridades judiciales exponen diálogos explícitos que complican la situación del zaguero central italiano. En uno de los diálogos interceptados que data del año 2020, Salamone habría sugerido que una menor estaría dispuesta a mantener relaciones sexuales con el futbolista bajo la condición de ser llevada a su domicilio al día siguiente.

Asimismo, los elementos probatorios del expediente incluyen mensajes de texto en los que el jugador le pregunta al empleado por la privacidad del lugar del encuentro, ante lo cual el trabajador de la agencia le asegura: “Ya encontraremos algo; como mucho, la llevarás a casa”.

Cuándo debe declarar Alessandro Bastoni ante la Fiscalía de Milán

El proceso legal avanza a paso firme en los tribunales italianos y el deportista deberá comparecer ante las autoridades de manera inminente para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

La investigación, dirigida por la fiscal Rosaria Stagnaro y la fiscal adjunta Bruna Albertini, se centra específicamente en los encuentros ocurridos en 2020, momento en el que Bastoni tenía 21 años y la chica implicada tenía 17 años. Según informó el medio SportMediaset, el defensor del Inter ya recibió una notificación formal de la pesquisa y está citado a declarar el próximo viernes 3 de julio ante la Fiscalía de Milán.

Qué otros futbolistas de la Serie A de Italia aparecen en la causa judicial

La investigación de la fiscalía no se limita únicamente al entorno de la estrella del Inter, sino que las ramificaciones de las escuchas telefónicas y los chats telefónicos alcanzaron a otros profesionales de la primera división de Italia.

Según los detalles brindados por SportMediaset, la Guardia di Finanza entregó documentos oficiales a otros tres futbolistas: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi. Las autoridades judiciales aclararon que, si bien estos tres jugadores no figuran actualmente como investigados en la causa penal, de igual manera fueron citados en carácter de testigos por el solo hecho de aparecer en los chats interceptados durante las tareas de investigación de la agencia de eventos.

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