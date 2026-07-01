Escándalo: investigan a una de las máximas figuras del Inter en una causa de supuesta prostitución infantil

Cuándo debe declarar Alessandro Bastoni ante la Fiscalía de Milán

El proceso legal avanza a paso firme en los tribunales italianos y el deportista deberá comparecer ante las autoridades de manera inminente para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

La investigación, dirigida por la fiscal Rosaria Stagnaro y la fiscal adjunta Bruna Albertini, se centra específicamente en los encuentros ocurridos en 2020, momento en el que Bastoni tenía 21 años y la chica implicada tenía 17 años. Según informó el medio SportMediaset, el defensor del Inter ya recibió una notificación formal de la pesquisa y está citado a declarar el próximo viernes 3 de julio ante la Fiscalía de Milán.

Qué otros futbolistas de la Serie A de Italia aparecen en la causa judicial

La investigación de la fiscalía no se limita únicamente al entorno de la estrella del Inter, sino que las ramificaciones de las escuchas telefónicas y los chats telefónicos alcanzaron a otros profesionales de la primera división de Italia.

Según los detalles brindados por SportMediaset, la Guardia di Finanza entregó documentos oficiales a otros tres futbolistas: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi. Las autoridades judiciales aclararon que, si bien estos tres jugadores no figuran actualmente como investigados en la causa penal, de igual manera fueron citados en carácter de testigos por el solo hecho de aparecer en los chats interceptados durante las tareas de investigación de la agencia de eventos.