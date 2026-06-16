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"Hasta el fin del mundo": el emotivo mensaje de Ángel Di María para la Selección Argentina antes del debut mundialista

El histórico referente de la Selección Argentina, retirado del combinado nacional tras el bicampeonato de América, utilizó sus redes sociales para enviarle una sentida carta de apoyo a sus excompañeros de cara al cruce ante Argelia.

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Hasta el fin del mundo: el emotivo mensaje de Ángel Di María para la Selección Argentina antes del debut mundialista

La Selección Argentina se encuentra a las puertas de un nuevo estreno mundialista, y aunque esta vez no estará presente dentro del campo de juego, uno de sus máximos héroes contemporáneos se encargó de hacer sentir su presencia. A horas del ansiado debut frente a Argelia en los Estados Unidos, Ángel Di María volvió a demostrar que sigue sintiéndose parte del grupo y le dedicó un conmovedor mensaje a sus excompañeros. El atacante rosarino, pieza clave de la generación dorada y de la conquista en Qatar 2022, conmovió a todo el país con una publicación cargada de sentimiento.

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Fideo, quien se retiró oficialmente de la Albiceleste tras conquistar la Copa América 2024 y posteriormente recibió un emotivo homenaje en el Estadio Monumental, utilizó sus plataformas digitales para transmitirle toda su energía al plantel conducido por Lionel Scaloni. Con la sensibilidad a flor de piel, el futbolista volcó sus sensaciones sobre lo que representa vivir la previa de la Copa del Mundo desde afuera: “Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que se siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los argentinos”, plasmó en sus redes sociales, concluyendo con un contundente “Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos, Argentina!”.

Embed - Angel Di Maria en Instagram: "HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón , que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo . VAMOS ARGENTINA!! "
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Cómo reaccionaron los hinchas y el plantel al mensaje de Ángel Di María

Las palabras del actual jugador de Rosario Central despertaron de inmediato una profunda oleada de emoción entre los fanáticos, quienes conservan intacto el cariño por uno de los futbolistas más determinantes de la historia reciente de la Selección. Asimismo, el posteo de "Fideo" recibió emotivas respuestas por parte del grupo de jugadores, demostrando la fuerte unión interna de una delegación que estuvo atenta a su publicación. Desde su nuevo lugar, alejado de la presión de la competencia internacional de selecciones, el campeón del mundo vivirá una experiencia diferente acompañando a la distancia a los compañeros con los que alcanzó la gloria máxima.

Cuántos títulos ganó Ángel Di María con la Selección Argentina

El legado de Ángel Di María con la camiseta celeste y blanca lo ubica de forma indiscutida en el altar de los grandes ídolos nacionales. "Fideo" se despidió del seleccionado nacional con un total de cuatro títulos mayores, habiendo sido el autor de conquistas memorables que rompieron las sequías de la Albiceleste. En su palmarés dorado se registran el gol decisivo en la final de la Copa América 2021 en el Maracaná, la consagración en la Finalissima en Wembley, su inolvidable actuación con gol incluido en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y el broche de oro con la Copa América 2024 obtenida en Estados Unidos.

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