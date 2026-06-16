"Hasta el fin del mundo": el emotivo mensaje de Ángel Di María para la Selección Argentina antes del debut mundialista

Embed - Angel Di Maria en Instagram: "HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón , que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo . VAMOS ARGENTINA!! " View this post on Instagram

Cómo reaccionaron los hinchas y el plantel al mensaje de Ángel Di María

Las palabras del actual jugador de Rosario Central despertaron de inmediato una profunda oleada de emoción entre los fanáticos, quienes conservan intacto el cariño por uno de los futbolistas más determinantes de la historia reciente de la Selección. Asimismo, el posteo de "Fideo" recibió emotivas respuestas por parte del grupo de jugadores, demostrando la fuerte unión interna de una delegación que estuvo atenta a su publicación. Desde su nuevo lugar, alejado de la presión de la competencia internacional de selecciones, el campeón del mundo vivirá una experiencia diferente acompañando a la distancia a los compañeros con los que alcanzó la gloria máxima.