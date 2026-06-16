"Hasta el fin del mundo": el emotivo mensaje de Ángel Di María para la Selección Argentina antes del debut mundialista

La Selección Argentina se encuentra a las puertas de un nuevo estreno mundialista, y aunque esta vez no estará presente dentro del campo de juego, uno de sus máximos héroes contemporáneos se encargó de hacer sentir su presencia. A horas del ansiado debut frente a Argelia en los Estados Unidos, Ángel Di María volvió a demostrar que sigue sintiéndose parte del grupo y le dedicó un conmovedor mensaje a sus excompañeros. El atacante rosarino, pieza clave de la generación dorada y de la conquista en Qatar 2022, conmovió a todo el país con una publicación cargada de sentimiento.