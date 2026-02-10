Apareció un hombre muerto en el Parque Saavedra: los detalles del macabro hallazgo

Un macabro hallazgo se produjo este martes por la mañana en el Parque Carlos Mugica, en el barrio porteño de Saavedra, donde un hombre fue encontrado muerto con un cuchillo clavado en el pecho.
El cuerpo fue encontrado por un paseador de perros. La Policía trabaja en la identificación de la víctima y la principal hipótesis apunta a una pelea entre personas en situación de calle.
Encontraron a un hombre muerto en el Parque Saavedra: los detalles detras del macabro hallazgo
El cuerpo fue descubierto por un paseador de perros que recorría el lugar y, al advertir la escena, dio aviso inmediato a la Policía. Al llegar, los efectivos solicitaron la presencia del SAME, cuyos profesionales constataron el fallecimiento en el lugar.
La zona fue rápidamente vallada y se instaló un gazebo para que los peritos trabajen sobre el cuerpo de manera preliminar. En paralelo, los investigadores intentan identificar a la víctima y reconstruir las circunstancias del hecho.
La primera hipótesis indica que el crimen podría haber ocurrido en el marco de una pelea entre dos personas en situación de calle. En el caso intervienen la División Homicidios y el Cuerpo Médico Forense, que avanzan con las pericias para determinar cómo y cuándo se produjo la muerte.
La investigación quedó en manos del fiscal José María Campagnoli, de la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, con el apoyo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo Médico Forense.
En ese marco, las primeras conjeturas de los investigadores no descartaban otras opciones. “El cuerpo no presentaba otras lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio”, señalaron fuentes del caso.
Dos personas en situación de calle aseguraron haberlo visto caminando por el parque en horas de la madrugada, entre las 0 y las 2 de este martes.
"Primero pensé que estaba durmiendo", aseguraron otros testigo de la zona en diálogo con América. Además, mencionaron que estaba bien vestido: con camisa, pantalón y zapatos.
El parque Mugica, ubicado en la comuna 12 que comprende a los barrios de Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredon y Coghlan, es un predio arbolado de más de 50 mil metros cuadrados ubicado entre las calles Alberto Gerchunoff, Rogelio Yrurtia y Carlos E. Pellegrini, a pocas cuadras de la General Paz.