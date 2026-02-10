Apareció un hombre muerto en el Parque Saavedra: los detalles del macabro hallazgo

La investigación quedó en manos del fiscal José María Campagnoli, de la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, con el apoyo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo Médico Forense.

En ese marco, las primeras conjeturas de los investigadores no descartaban otras opciones. “El cuerpo no presentaba otras lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio”, señalaron fuentes del caso.

Dos personas en situación de calle aseguraron haberlo visto caminando por el parque en horas de la madrugada, entre las 0 y las 2 de este martes.

"Primero pensé que estaba durmiendo", aseguraron otros testigo de la zona en diálogo con América. Además, mencionaron que estaba bien vestido: con camisa, pantalón y zapatos.

El parque Mugica, ubicado en la comuna 12 que comprende a los barrios de Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredon y Coghlan, es un predio arbolado de más de 50 mil metros cuadrados ubicado entre las calles Alberto Gerchunoff, Rogelio Yrurtia y Carlos E. Pellegrini, a pocas cuadras de la General Paz.