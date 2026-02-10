El video del terrible momento en el que un policía murió atropellado por delincuentes

Embed

El momento del impacto fatal en Villa Domínico

La persecución avanzó hasta las inmediaciones de la Avenida Manuel Belgrano y la calle Gutiérrez, una zona transitada y rodeada de comercios y viviendas. Allí, la moto en la que viajaba Núñez quedó detenida delante de la camioneta robada.

Lejos de frenar, los delincuentes aceleraron la marcha y embistieron al oficial, provocando un impacto de extrema violencia. Testigos relataron que, tras el choque, el policía fue despedido por el aire y voló al menos 15 metros, hasta impactar contra la parte trasera de un auto que estaba estacionado.

“Al principio pensamos que era un choque más, pero después nos dimos cuenta de que era un policía”, contó una joven en diálogo con A24, hija del dueño del vehículo contra el que terminó golpeando el cuerpo del oficial. “Mi papá había ido a comprar a la carnicería como todos los días. Fue muy fuerte ver todo eso”, agregó.

Los intentos desesperados por salvarle la vida

Tras el impacto, vecinos y comerciantes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Personal del SAME arribó al lugar en pocos minutos e intentó reanimar a Núñez, al igual que sus propios compañeros, que continuaron con maniobras de RCP durante cerca de media hora.

Sin embargo, las heridas eran incompatibles con la vida. El sargento murió en el lugar, sin llegar a ser trasladado a un hospital, mientras la escena quedaba completamente vallada y bajo custodia policial.

El brutal momento quedó registrado por cámaras de seguridad de un vecino, cuyas imágenes muestran el instante del impacto y los desesperados intentos posteriores por auxiliar al oficial.

La persecución continuó y terminó con dos detenidos

Mientras se confirmaba la muerte de Núñez, otros efectivos que participaban del operativo continuaron la persecución de la camioneta robada. El seguimiento se extendió hasta el cruce de Pierres y Manuel Belgrano, donde se produjo un enfrentamiento armado entre la policía y los delincuentes.

Como resultado del tiroteo, uno de los sospechosos resultó herido en un brazo y fue trasladado bajo custodia al Hospital Presidente Perón, en Avellaneda. Finalmente, los efectivos lograron detener a dos personas, identificadas como A. S., de 19 años, y S. B., de 21, a pocos metros del lugar.

Ambos quedaron acusados tanto por el robo de la camioneta como por la muerte del oficial, en una causa que quedó en manos de la UFI N°3, a cargo de la fiscal Solange Cáceres.

Quién era Alejandro Núñez

Policía murió atropellado por delincuentes 3

Alejandro Núñez tenía 40 años y se desempeñaba como sargento de la División Motorizada de la Policía Bonaerense. Sus compañeros lo describieron como un policía comprometido con su trabajo, que todos los días salía a cumplir servicio con vocación.

“Murió en servicio”, escribió una colega en redes sociales. “Se sumó a una persecución y lo atropelló una camioneta. Qué destino injusto para este joven policía que todos los días iba a trabajar contento”, expresó.

En otro de los mensajes que se viralizaron, una compañera agregó una frase que resumió el impacto del hecho: “Hoy hay un niño sin padre, hoy hay una mujer sin esposo”.

El dolor y la despedida en redes sociales

Policía murió atropellado por delincuentes 2 Alejandro Núñez, un sargento de la policía bonaerense de 40 años, murió durante una persecución policial que comenzó en Quilmes y finalizó en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

La noticia de la muerte de Núñez generó una ola de mensajes de despedida entre compañeros de la fuerza, amigos y conocidos. Un ayudante del Servicio Penitenciario Federal publicó una imagen del oficial y escribió: “Mi pésame a la familia, camaradas y amigos”.

“¡Saludo uno al cielo! Un buen compañero. Todas las fuerzas para la familia”, expresó otra colega. En el mismo posteo, un amigo sumó: “Q.E.P.D., Alejandro. Honor y gloria. Vuela alto, amigo”.

También hubo reclamos dirigidos a la Justicia. “Los delincuentes fueron detenidos, esperemos que no haya puerta giratoria. Queremos justicia. Este policía entregó su vida a la comunidad”, escribió una mujer que aseguró haber trabajado junto a Núñez.

Una causa que ahora investiga la Justicia

La investigación judicial busca establecer con precisión cómo se produjo el impacto, el rol de cada uno de los detenidos y las responsabilidades penales correspondientes. Los acusados permanecen bajo custodia mientras se analizan pericias, registros fílmicos y testimonios.

El caso volvió a poner en primer plano los riesgos que enfrentan a diario los efectivos policiales durante persecuciones en zonas urbanas densamente pobladas y el debate sobre los procedimientos ante robos de vehículos.

Mientras tanto, en Villa Domínico y en Quilmes, el nombre de Alejandro Núñez quedó asociado a una escena trágica, una persecución que terminó de la peor manera y una familia que ahora enfrenta una pérdida irreparable.