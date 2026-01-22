Sabrina Rojas destrozó a Fernando Carrillo por amenazar a Catherine Fulop: "Me da mucho asco"

Lejos de calmarse, Sabrina redobló la apuesta: “Él es un payaso y no habría que darle cámara a un payaso como este. Esto es tremendo. O sí darle cámara para que no lo convoquen nunca más a nada y que cualquier mujer tenga miedo de que este hombre el día de mañana la amenace así”, sentenció.

En ese clima caliente, Majo Martino contó que decidió escribirle directamente a Carrillo por WhatsApp para consultarle por un supuesto video íntimo con Catherine Fulop. Según relató, la respuesta del actor fue tajante: “Le pregunté a Fernando si era verdad que tenía videos sexuales con Cathy Fulop y me respondió: ‘Para nada, estás loca Majo, ¿quién dijo eso?, ¿de dónde sacás esa locura?’”.

Sin embargo, Rojas no le creyó: “Qué perverso, vos lo diste a entender”, lanzó al aire.

Martino continuó leyendo otros mensajes que le habría enviado el actor: “Me dice: ‘Se volvieron todos los artistas venezolanos muy locos en un ataque injustificado contra mí, todo injusto y todas mentiras’. Y continuó, escuchá lo que dice: ‘El conde de Montecristo o Edmundo Dantés llegó para vengar el honor propio y de la Patria. Si me atacan con mentiras ya comenzarán a ver la verdad de mí. Majo, el puma va de primero’”.

Además, la periodista agregó otro textual aún más polémico: “Y con respecto a la señora Sabatini, yo lo único que dije es que no hable de mí ni se burle del bombardeo sobre familias inocentes. Ella dice que a cada cochino le llega su domingo, refiriéndose a mi persona. Ella sabe que cochino pero divino, jaja. Yo de ella podría sacar videos hermosos, nunca dije sexuales, hermosos videos en la nieve, viajando en España con Miguel Bosé. Prefiero que no hable de mí ni diga que soy un cochino”, leyó Majo en vivo.

La reacción de Sabrina fue inmediata y durísima: “Sos un perverso porque encima te hacés el loco y ahora arrugás. Es triste que amenaces a una mujer porque lo más probable es que no tengas esos videos, sos un ser siniestro”, arremetió.

Incluso, la conductora sumó una experiencia personal que dejó aún peor parado al actor: “Yo compartí el Bailando por un Sueño con él, fui participante en el mismo Bailando con él y había que esquivarlo; era un hombre que te incomodaba, lo querías esquivar. Dice una barbaridad tras otra, pero este machirulo amenazando mujeres me parece gravísimo”.

Antes de cerrar el tema, Rojas lanzó otra frase lapidaria: “Tan buen mozo que es, podría tener un carrerón. Lo único que entrega es oscuridad. Yo no puedo creer ver a un hombre en televisión amenazando a una mujer con un video”.

Para sumar aún más tensión al caso, el periodista Martín Salwe aportó un dato alarmante: “Acá me pasan un dato importante: ya habría hecho Fernando Carrillo esto con otras personas, esto de la pornoextorsión”.

Cómo fue el duro cruce entre Fernando Carrillo y Cinthia Fernández por el chavismo en Venezuela

Dos semanas antes, La mañana con Moria (El Trece) ya había quedado en el centro de la polémica por un episodio cargado de tensión que se desató en pleno vivo y que todavía sigue generando repercusiones. El invitado era Fernando Carrillo y la entrevista tomó un giro inesperado cuando el actor venezolano decidió manifestar sin rodeos su apoyo al chavismo, una postura que detonó un enfrentamiento feroz con Cinthia Fernández.

Desde el primer momento, las declaraciones de Carrillo provocaron incomodidad en el estudio. El actor negó de manera tajante la existencia de torturas y desapariciones forzadas en Venezuela y sostuvo que, desde hace años, su pensamiento político le habría cerrado múltiples puertas laborales. “Por mi postura política desde hace 20 años me han sancionado en todos los canales de televisión”, aseguró con visible enojo. En esa misma línea, redobló la apuesta y agregó: “A los que le hice ganar cientos de millones de dólares, nada más por ejercer mi opinión. Eso sí es una dictadura comunicacional”.

Lejos de bajar un cambio, Carrillo interrumpió el ida y vuelta para hacer una aclaración personal que terminó por desatar el escándalo. “Pero disculpen de verdad que me están entrando muchas llamadas porque hoy, día de Reyes, es mi cumpleaños”, lanzó. Esa frase fue la chispa final para Cinthia Fernández, que no ocultó su indignación y le respondió con dureza: “Los reyes magos no te trajeron empatía, no te trajeron respeto por todas estas personas, por todo tu pueblo”.

El clima se volvió aún más áspero cuando Carrillo acusó a la panelista de no saber debatir. “Así no puedo porque me están interrumpiendo constantemente. Pero no sabés debatir, no me dejan desarrollar las ideas. A vos no te enseñaron a respetar a una persona que piense diferente a vos”, disparó, visiblemente molesto. Acto seguido, lanzó una frase que generó rechazo inmediato en el estudio: “Ustedes en su gobierno le besan las nalgas a Donald Trump y nosotros estamos en contra de Donald Trump. Ustedes creen que los zurdos somos unos zurdos de mierda, como me han dicho varias veces, desde Argentina”.

La respuesta de Cinthia Fernández fue letal y sin ningún tipo de filtro. “A mí me parecés un asco y sos un acosador, tenés una condena del año 2015, sin contar todas las chicas del Bailando que acosó y que se quejaron de él”, lanzó, dejando a todos en shock.

Lejos de retractarse, Carrillo cerró con un mensaje político dirigido a sus compatriotas: “A todos mis compatriotas les digo que es hora de volver a Venezuela para que saquemos este país adelante y vamos a hacer una potencia mundial próximamente”. Incluso fue más allá y aseguró: “Cuando haya unas elecciones abiertas va a arrasar el chavismo, porque ahora mucha gente sabe que la culpa de todo esto es de las personas que han pedido invasión y bombardeo”.

Sin embargo, el último cruce quedó nuevamente en manos de Fernández, que apeló a cifras concretas para refutarlo: “Te lo estoy diciendo exactamente, hay en Venezuela 36.800 personas torturadas. ¿Eso es un espejismo, eso es algo de una sensación, es una imaginación?”.