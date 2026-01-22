La cruda foto de Morena Rial desde la cárcel que se volvió viral: el llamativo gesto

620452004_18190210426355157_7826867166557815465_n.

Cómo robaban las amigas de Morena Rial

Morena Rial permanece detenida desde hace tres meses en la Unidad 51 de Magdalena, imputada en una causa que investiga el accionar de una banda dedicada a robos en viviendas de la zona de San Isidro. Mientras su situación judicial sigue sin definirse, en las últimas horas surgieron nuevas derivaciones del caso que volvieron a poner su nombre en el foco.

Según se conoció recientemente, dos amigas de la joven fueron detenidas en la Costa Atlántica, acusadas de cometer robos en casas particulares y luego utilizar las tarjetas sustraídas para realizar compras en distintos comercios de la zona. El accionar quedó registrado por cámaras de seguridad y forma parte de la investigación policial en curso.

En América Noticias difundieron imágenes captadas por cámaras de un supermercado de La Lucila del Mar, material que fue incorporado como prueba. En el video se observa a dos mujeres —identificadas como amigas de la joven— pagando en la línea de cajas una compra de bajo monto con una tarjeta denunciada como robada.

Al aire, el periodista Javier Díaz explicó el modus operandi que quedó al descubierto: “Las tarjetas hoy tienen contactless, hoy no presentás DNI, salvo que el comerciante lo pida. Las mujeres quedaron grabadas también en las cámaras de seguridad de estos comercios y cómo se iba. Intentaban estafar y hoy están detenidas ”.

Desde el lugar, el cronista también dialogó con Sebastián, dueño del supermercado donde se registró una de las maniobras, quien relató cómo tomó conocimiento de lo ocurrido tras el contacto de la policía. “Yo estaba en mi casa y me llama la policía que quería ver los videos de las cámaras que tenían que detectar un movimiento a las 3 de la tarde, creo que del día 17 de enero ”, contó.

Luego explicó cómo fue el procedimiento: “Le pido a la encargada que lo busque, lo encuentra, se lo manda a la policía y eso fue todo lo que puedo saber de ese día. Hasta el día de hoy que me llamaron ustedes y me dijeron que eran las personas estas, las amigas de Morena Rial”.

La investigación apunta a determinar si las jóvenes intentaban probar las tarjetas robadas con consumos pequeños, luego de que compras de mayor valor fueran rechazadas en otros comercios cercanos. Así lo detalló el propio comerciante: “Aparentememte era con la tarjeta robada, no lo sé. Me dijo la cajera que antes de hacer esta compra, habían intentado hacer una compra grande en súper de la otra cuadra que se la rechazaron. Así que calculo que las compras grandes se las rechazaron y por ahí una pequeña no, pero así fue. No gastaron ni seis mil pesos ”.