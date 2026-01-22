Facundo Arana habló de la dolorosa separación con María Susini: "Tenemos..."

A lo largo de casi dos décadas compartieron una vida familiar sólida, sostenida en el amor y en un proyecto común. De ese camino nacieron India, Yaco y Moro, quienes siguen siendo el lazo más fuerte entre ambos y el pilar central en este nuevo escenario.

La información se hizo pública en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa aportó detalles sobre el trasfondo de la separación. “Lo que logré recopilar de este capítulo es que ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja”, expresó, marcando que la decisión llegó tras varios intentos por recomponer el vínculo.

El panelista también explicó cómo el tema comenzó a circular en voz baja dentro del entorno cercano: “Ella de a poco comienza a hablar y llegó a mis oídos. Habló mucho del tema en un viaje”. De acuerdo a lo que contó, todo se dio de manera progresiva y sin buscar exposición mediática.

En esa línea, Ochoa remarcó que el vínculo actual entre Arana y Susini es sano y respetuoso: “Ellos se muestran juntos porque no hay ningún problema. Pero bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere ”, señaló, dejando en claro que la separación no rompió los códigos ni el afecto.

Por último, Ángel de Brito sumó un dato que grafica lo inesperado del desenlace: “El año pasado Arana fue a Bondi y estaba todo bien entre ellos” y que incluso “le preguntó de los rumores de separación”. Un comentario que refuerza la idea de que la decisión se terminó de gestar puertas adentro y sin anticipos públicos.