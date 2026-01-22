A24.com

Facundo Arana habló de la dolorosa separación con María Susini: "Tenemos..."

Luego de que se hiciera pública la noticia de la separación de Facundo Arana y María Susini, fue el propio actor quien decidió hablar al respecto y aportar claridad sobre los motivos detrás de la decisión.

22 ene 2026, 22:21
A más de uno dejó impactado la noticia que se conoció en LAM (América TV) sobre la separación de Facundo Arana y María Susini, luego de compartir 19 años juntos y una historia atravesada por el amor y la familia.

Según contó Pepe Ochoa en el ciclo, el principal motivo habría sido que “se había terminado el amor”, aunque, pese a eso, ambos decidieron seguir mostrándose juntos en algunas ocasiones públicas, como ocurrió recientemente en Mar del Plata.

Por su parte, Laura Ubfal tuvo la gran oportunidad de conseguir la voz del actor, que en un breve intercambio -mientras ingresaba a escena en el Teatro del Fuerte de Tandil, donde se presentó a sala llena con su unipersonal En el aire- respondió con mesura: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo…”.

facundo arana maria susini.jpg

Cuáles habrían sido los motivos de la ruptura de Facundo Arana y María Susini

La confirmación de la ruptura entre Facundo Arana y María Susini generó un fuerte cimbronazo. Después de 19 años de relación, la pareja decidió ponerle punto final a una historia que siempre se destacó por la discreción, el cuidado mutuo y una construcción lejos del escándalo. La noticia impactó de lleno tanto en el ambiente artístico como en el público, que los veía como un ejemplo de estabilidad.

A lo largo de casi dos décadas compartieron una vida familiar sólida, sostenida en el amor y en un proyecto común. De ese camino nacieron India, Yaco y Moro, quienes siguen siendo el lazo más fuerte entre ambos y el pilar central en este nuevo escenario.

La información se hizo pública en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa aportó detalles sobre el trasfondo de la separación. Lo que logré recopilar de este capítulo es que ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja, expresó, marcando que la decisión llegó tras varios intentos por recomponer el vínculo.

El panelista también explicó cómo el tema comenzó a circular en voz baja dentro del entorno cercano: “Ella de a poco comienza a hablar y llegó a mis oídos. Habló mucho del tema en un viaje”. De acuerdo a lo que contó, todo se dio de manera progresiva y sin buscar exposición mediática.

En esa línea, Ochoa remarcó que el vínculo actual entre Arana y Susini es sano y respetuoso: “Ellos se muestran juntos porque no hay ningún problema. Pero bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere ”, señaló, dejando en claro que la separación no rompió los códigos ni el afecto.

Por último, Ángel de Brito sumó un dato que grafica lo inesperado del desenlace: “El año pasado Arana fue a Bondi y estaba todo bien entre ellos” y que incluso “le preguntó de los rumores de separación”. Un comentario que refuerza la idea de que la decisión se terminó de gestar puertas adentro y sin anticipos públicos.

