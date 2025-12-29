En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Moto
Autopista
EXCLUSIVO A24

El impactante video del robo a un motociclista en plena autopista: "Yo esperaba lo peor"

Un motociclista fue rodeado y asaltado por una banda armada cuando regresaba a la Ciudad de Buenos Aires. Todo quedó registrado por una cámara Go Pro que la víctima llevaba en el casco de la moto.

Los motochorros rodearon a la víctimaa y le sustrajeron su vehículo. (Foto: A24)

Los motochorros rodearon a la víctimaa y le sustrajeron su vehículo. (Foto: A24)

La tarde del domingo avanzaba con normalidad sobre la autopista Ricchieri, a la altura del Mercado Central, cuando la víctima regresaba en su moto tras pasar el día en el partido de Ezeiza. El viaje de vuelta, que parecía rutinario, se convirtió en una escena de extrema violencia en cuestión de segundos cuando una banda integrada, al menos, por seis motochorros le robó el vehículo.

Leé también Corría picadas en moto, chocó con una camioneta y el desenlace fue impactante
corria picadas en moto, choco con una camioneta y el desenlace fue impactante

El asalto ocurrió cerca de las 17, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo, nombre ficticio que dio la víctima para resguardar su identidad, fue interceptado en plena traza de la autopista por los delincuentes, que huyeron después del robo. Todo quedó registrado por una cámara y el video resulta impactante.

El motociclista que lleva más de 50 años manejando motos, volvía de una jornada de descanso en un recreo. Aunque tiene auto, utiliza la moto como medio de transporte habitual.

A unos dos kilómetros del peaje del Mercado Central, el escenario cambió de forma abrupta. Una moto con dos ocupantes se cruzó delante suyo y otras dos lo encerraron por los costados. Guillermo sospecha que una cuarta moto actuaba como apoyo desde atrás, aunque no logró confirmarlo. En total, eran seis delincuentes, todos armados, que se movieron con rapidez y coordinación, como si conocieran el lugar y la modalidad del ataque.

Embed

El robo fue ejecutado con precisión. Uno de los asaltantes lo obligó a frenar, lo palpó y revisó sus bolsillos en busca de objetos de valor. Pese a las amenazas, le dejaron el celular. En medio del pánico, Guillermo solo atinó a rogar por su vida. “Pará, pará. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada”, se lo escucha decir en el audio del video, grabado por una cámara que llevaba en el casco.

El delincuente se llevó la moto mientras empujaba y bajaba con violencia a la víctima. Aturdido y temeroso, Guillermo se dio vuelta y se alejó del lugar. Minutos después fue asistido por un automovilista que había presenciado la escena desde una Mercedes Benz Sprinter.

“¿Chocaste?”, le preguntó el conductor. “No, me afanaron. No sé qué hacer. ¿Me podés llevar?”, respondió Guillermo, aún en shock. El testigo no dudó en ayudarlo: lo contuvo y lo trasladó hasta la comisaría de Tapiales para radicar la denuncia.

El hecho ocurrió en una zona de alto tránsito y con presencia de cámaras de seguridad. La Autopista Ricchieri es una de las principales vías de acceso y salida entre la Ciudad de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La denuncia quedó asentada en la comisaría de Tapiales y la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 de San Justo, a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando. El testimonio de la víctima, junto con las imágenes registradas por la cámara del casco y los sistemas de vigilancia de la zona, forman parte de la investigación para identificar a los responsables del violento robo en la Autopista Ricchieri.

El testimonio de Guillermo en A24: "Yo esperaba lo peor"

En diálogo con A24, Guillermo relató lo que vivió ayer durante el violento episodio. El hombre, de 62 años, consideró que se trató de "un grupo comando", el cual contaba con "seis personas armadas con mínimo de tres a cuatro armas semiautomáticas".

"A mí me llamó mucho la atención que eran iguales (las armas). Cómo puede ser que tengan esa perfección. Claramente tenían una actitud profesional, yo estaba en su territorio y tenían una coreografía impensada", justificó su análisis sobre el asalto y agregó que los maleantes "conocían milímetro a milímetro los pros y los contras de ese territorio".

Embed

"Antes de llegar al peaje, tienen una vida de escape, tienen una calle o tienen una arteria que los saca de la autopista. Si yo llegaba al peaje, estaba salvado. Sin embargo, ellos lo tenían todo muy calculado", observó sobre el hecho después de ver varias veces el video del robo que grabó, de casualidad, con su cámara Go PRO que llevaba en el casco.

Además, contó que venía de pasar "un domingo" en una "pileta para pasar un día más" y agregó que "venía a velocidad de paseo, no venía a ninguna velocidad temeraria". Al respecto, sinceró: "Me pegué un susto bárbaro".

Sobre el momento en el que se aleja de sus atacantes, Guillermo contó: "Me fui, les di la espalda. Y no sé qué dijeron, yo esperaba lo peor porque pensaba que al darle la espalda iban a reaccionar".

"Un muchacho con una minibús paró a un costado como para poder asistirme. El muchacho del minibús, muy amablemente, me llevó a recorrer a las comisarías para poder erradicar la denuncia. Me contuvo, no me dejó solo un minuto. Se bancó las horas que tardamos en ir y venir. Y después me dejó en un lugar en la Capital", agradeció el gesto del conductor que se detuvo en plena autopista para asistirlo en pleno robo cuando muchos otros autos huyeron de la situación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Moto Autopista Video Noticias A24
Notas relacionadas
Así fue el increíble accidente en moto de un padre y sus dos hijas que terminó en milagro
Impactante video: un joven se resistió al robo de su moto y le dispararon a quemarropas en La Matanza
Punta del Este: murió un motociclista tras chocar contra una camioneta con matrícula argentina

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar