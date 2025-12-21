Manejó a contramano en Flores, chocó y volcó: seis personas resultaron heridas

Personal del SAME asistió en el lugar a cinco adultos y un menor de 11 años, todos con diferentes tipos de lesiones. El conductor de la Chevrolet Tracker fue trasladado al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el resto de los heridos recibió atención médica en el lugar y no requirió derivación.

En la zona trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, bomberos y personal de tránsito. El cruce de Alberdi y Lafuente permaneció cortado durante varias horas, y desde el Gobierno porteño recomendaron evitar la zona o circular con extrema precaución.

Por el momento, se aguardan los resultados de los test de alcoholemia para determinar si alguno de los conductores manejaba bajo los efectos del alcohol. La investigación continúa para establecer las responsabilidades del hecho.