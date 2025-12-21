Manejó a contramano en Flores, chocó y volcó: seis personas resultaron heridas

En vivo Radio La Red
El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Alberdi y Lafuente. Uno de los conductores fue trasladado al Hospital Piñero y se esperan los resultados de alcoholemia.

Un violento choque vial ocurrido este domingo por la mañana en el barrio porteño de Flores dejó como saldo seis personas heridas, luego de que un conductor circuló a contramano durante al menos cinco cuadras, impactó contra otro vehículo y terminó volcando.

El accidente se produjo en el cruce de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Lafuente, una zona de intenso tránsito. Según los primeros datos recabados en el lugar, dos vehículos estuvieron involucrados y uno de ellos avanzó cerca de 500 metros en sentido contrario por la avenida Alberdi antes de la colisión.

Al llegar a la intersección, un Citroën Elysee Lounge chocó violentamente contra una Chevrolet Tracker. Como consecuencia del impacto, uno de los autos quedó severamente dañado, mientras que el otro volcó sobre la calzada, generando momentos de extrema tensión entre vecinos y automovilistas.

A pesar de la violencia del choque, ninguna de las personas quedó atrapada dentro de los vehículos. Todos los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Personal del SAME asistió en el lugar a cinco adultos y un menor de 11 años, todos con diferentes tipos de lesiones. El conductor de la Chevrolet Tracker fue trasladado al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el resto de los heridos recibió atención médica en el lugar y no requirió derivación.

En la zona trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, bomberos y personal de tránsito. El cruce de Alberdi y Lafuente permaneció cortado durante varias horas, y desde el Gobierno porteño recomendaron evitar la zona o circular con extrema precaución.

Por el momento, se aguardan los resultados de los test de alcoholemia para determinar si alguno de los conductores manejaba bajo los efectos del alcohol. La investigación continúa para establecer las responsabilidades del hecho.

