Contundente: Evangelina Anderson enfrentó los rumores y aclaró su vínculo con Ian Lucas y Martín Demichelis

La charla también incluyó a Ian Lucas, y Evangelina despejó dudas sobre el supuesto “shippeo” con el influencer: "Le digo: '¿Por qué se dejaron de seguir con Ian en las redes?'. Me dijo: 'Nos pusimos de acuerdo. Jodiendo por el shippeo para ver si lo levantaban. Ian es lo más.'".

Tras escuchar la explicación, Marcela Tauro lanzó su propia interpretación en el piso: "Está blanqueando".

¿Qué dijo Ian Lucas tras los rumores de amorío con Evangelina Anderson?

En los últimos días comenzó a tomar fuerza una versión que vincula sentimentalmente a Ian Lucas con Evangelina Anderson. La especulación se disparó a partir de la complicidad que ambos muestran dentro de MasterChef Celebrity, lo que generó comentarios en redes y en distintos programas de espectáculos.

Ante este escenario, el participante del reality gastronómico decidió dar su palabra en una entrevista con A la tarde (América TV). Allí explicó cómo es realmente su vínculo con la ex vedette y buscó ponerle fin a las versiones que lo relacionan con ella más allá de la pantalla.

En el comienzo de la nota, Ian se refirió a lo que significó para él ser parte del ciclo culinario. “Un año hermoso en MasterChef. Compartiendo el programa con gente increíble”, expresó, resaltando la experiencia y el compañerismo que se generó entre los concursantes durante la competencia.

Cuando el cronista del programa conducido por Karina Mazzocco le mencionó directamente los rumores sobre una supuesta relación con Evangelina, Lucas eligió responder con calma y sin darle mayor trascendencia. Frente a la frase “Se habló mucho de la buena química que tenés con Evangelina”, el influencer contestó: “Me llevó increíble. Con ella y con todo el grupo”.

Con el objetivo de despejar dudas, Ian subrayó que la unión entre los participantes es general y no exclusiva con alguien en particular. “Somos muy unidos todos”, afirmó, dejando en claro que su trato con Anderson es el mismo que mantiene con el resto de sus compañeros de certamen.

En otro momento de la charla, el joven creador de contenido tuvo palabras elogiosas hacia Evangelina. “Eva es divina. Me llevo muy bien”, aseguró, destacando la buena onda que existe entre ellos. Además, dejó en claro que no le incomodan los comentarios que lo vinculan con ella: “No me molesta que me vinculen con la mujer más hermosa del país”, dijo entre risas, demostrando que se toma el tema con humor.

Además, Lucas aclaró uno de los episodios que había alimentado las versiones: la visita de Evangelina a su departamento. Según relató, se trató de una reunión con varios amigos y no de un encuentro íntimo. “Es mi departamento. Ese día vinieron La Joaqui, Luck Ra, La Reini. No es que vino ella sola”, puntualizó, desarmando así cualquier interpretación errónea.