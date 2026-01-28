Tensión frente al Congreso en una nueva protesta de jubilados ante a un fuerte operativo policial
Los manifestantes y la policía volvieron a protagonizar cruces que incluyeron empujones y gases. Efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad desplegaron vallas y cordones de seguridad.
Una nueva protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación volvió a generar momentos de tensión y un fuerte desplieguepolicial en la ciudad de Buenos Aires. La manifestación, que se repite cada miércoles en reclamo por mejoras en los haberes y las condiciones de vida, derivó esta vez en empujones y uso de gases en la esquina de Callao y Bartolomé Mitre, a metros del Palacio Legislativo.
El operativo incluyó la presencia de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, que desplegaron vallas y cordones de seguridad para impedir el avance de los manifestantes hacia el Congreso. Según relataron testigos y comentaron a A24, el conflicto se produjo cuando un grupo de jubilados intentó acceder al edificio por la calle Callao y se encontró con el cordón policial.
Mientras la tensión se desarrollaba en la vía pública, dentro del Senado la agenda estaba marcada por las negociaciones en torno a la reforma laboral. Allí se encontraba Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de Seguridad, quien encabezó una serie de reuniones con distintos bloques parlamentarios para avanzar con el proyecto que el oficialismo busca sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Despliegue policial y denuncias de los manifestantes
El esquema de seguridad fue dispuesto en varios niveles. Los efectivos porteños se ubicaron en el segundo y tercer cordón del operativo, mientras que las fuerzas federales controlaron los accesos más cercanos al Congreso.
Desde la organización de la protesta denunciaron empujones y uso de gases durante la dispersión de algunos grupos, en un contexto de creciente malestar social. La fuerte presencia policial contrastó con la actividad legislativa que se desarrollaba a puertas cerradas dentro del Palacio Legislativo.
Reuniones clave por la reforma laboral
En paralelo, Bullrich mantuvo encuentros con referentes de distintos espacios políticos. Entre los presentes estuvieron Eduardo Vischi, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR); Martín Goerling del PRO; Flavia Royón de Primero los Salteños, y Carlos Arce del Frente Renovador de la Concordia. El objetivo fue asegurar los apoyos necesarios para avanzar con la reforma laboral en el Senado.
La iniciativa se encuentra en el centro del debate parlamentario. El bloque radical, que se reunió de manera virtual la noche anterior, resolvió solicitar modificaciones al dictamen, las cuales serían planteadas formalmente durante las conversaciones con Bullrich. La cumbre comenzó pasadas las 14.30 en dependencias del Senado y contó también con la presencia de legisladores provinciales clave para garantizar el quórum.
Si bien la reunión estaba prevista para las 15, Bullrich llegó con antelación y dio inicio a los intercambios informales. Algunos senadores optaron por mantener reserva sobre su postura final hasta avanzar en el diálogo. “No hay apuro alguno y es mejor hablarlo cara a cara”, señaló uno de los legisladores consultados.
Protestas que se repiten y reclamos sin respuesta
Mientras las negociaciones avanzan en el plano político, las movilizaciones de jubilados continúan semana a semana en las inmediaciones del Congreso. El reclamo expone el malestar de un sector que exige respuestas concretas ante la pérdida de poder adquisitivo y la falta de soluciones estructurales, en un escenario donde la agenda legislativa y la conflictividad social vuelven a cruzarse frente al Parlamento.