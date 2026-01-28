Tensión frente al Congreso en una nueva protesta de jubilados ante a un fuerte operativo policial. 

Desde la organización de la protesta denunciaron empujones y uso de gases durante la dispersión de algunos grupos, en un contexto de creciente malestar social. La fuerte presencia policial contrastó con la actividad legislativa que se desarrollaba a puertas cerradas dentro del Palacio Legislativo.

Reuniones clave por la reforma laboral

En paralelo, Bullrich mantuvo encuentros con referentes de distintos espacios políticos. Entre los presentes estuvieron Eduardo Vischi, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR); Martín Goerling del PRO; Flavia Royón de Primero los Salteños, y Carlos Arce del Frente Renovador de la Concordia. El objetivo fue asegurar los apoyos necesarios para avanzar con la reforma laboral en el Senado.

La iniciativa se encuentra en el centro del debate parlamentario. El bloque radical, que se reunió de manera virtual la noche anterior, resolvió solicitar modificaciones al dictamen, las cuales serían planteadas formalmente durante las conversaciones con Bullrich. La cumbre comenzó pasadas las 14.30 en dependencias del Senado y contó también con la presencia de legisladores provinciales clave para garantizar el quórum.

Manifestantes denunciaron el uso de gases y empujones por parte de las fuerzas de seguridad durante la dispersión en las inmediaciones del Congreso.

Si bien la reunión estaba prevista para las 15, Bullrich llegó con antelación y dio inicio a los intercambios informales. Algunos senadores optaron por mantener reserva sobre su postura final hasta avanzar en el diálogo. “No hay apuro alguno y es mejor hablarlo cara a cara”, señaló uno de los legisladores consultados.

Protestas que se repiten y reclamos sin respuesta

Mientras las negociaciones avanzan en el plano político, las movilizaciones de jubilados continúan semana a semana en las inmediaciones del Congreso. El reclamo expone el malestar de un sector que exige respuestas concretas ante la pérdida de poder adquisitivo y la falta de soluciones estructurales, en un escenario donde la agenda legislativa y la conflictividad social vuelven a cruzarse frente al Parlamento.