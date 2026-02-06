Fuerte incertidumbre por Juana Viale y el futuro de su programa en El Trece: "Pondrán en su lugar..."

El conductor del ciclo de América TV dio a entender que la opción de bajar de la grilla a Juana Viale está en estudio en la gerencia de programación que lidera Adrián Suar. Por una cuestión de rating y también de cachés, tanto para la nieta como para la abuela, que el 23 de febrero cumplirá 99 años y seguirá batiendo sus propios récords.

“Lo cierto es que no están del todo conformes con los números”, indicó el conductor, y agregó lo que sí es seguro: “Por el mes de febrero, no sale el programa de Juana Viale, lo cierto es que entre que ella se va de vacaciones y Suar, si tiene que elegir una favorita, es Mirtha Legrand ”. “Marzo es una buena pregunta; falta una eternidad, en tele es un montón”, sentenció.

Embed

Con qué look se despidió Juana Viale de Mar del Plata

El domingo 1 de febrero, Juana Viale se despidió de la temporada en Mar del Plata con un look que no pasó inadvertido. Para su último programa desde el Hotel Costa Galana, eligió un vestido único y sensual diseñado por Leticia Jardel, una creadora emergente que participó del concurso de modistas impulsado por la producción de Almorzando con Juana (eltrece) antes de que terminara 2025.

La prenda, confeccionada en seda teñida a mano, generó comentarios inmediatos en el estudio. ¿El motivo? El color. Mientras algunos lo definieron como un celeste verdoso, otros aseguraron que se trataba de un celeste grisáceo, lo que abrió un pequeño debate entre el público presente.

“Hola, les quiero contar que todo concluye al fin. Este es nuestro último programa, sí. Acá en Mar del Plata y acá en el Hotel Costa Galana… Así que tristeza, pero bueno, es parte de esto”, expresó Viale al comenzar el envío. Acto seguido, se refirió a su elección: “Lo elegí para mi último programa. Es un vestido asedado teñido a mano en tono… ¿Qué tono?”. Tras escuchar las opiniones, lanzó divertida: “Celeste verdoso. ¿Ante los ojos del público de qué color?”.

Sobre el diseño, detalló: “Además, tiene breteles bordados con detalles plateados con mallas de hilos metálicos en los escotes. Me encanta que la espalda esté suelta, es como soy yo”.

Minutos después ingresó al estudio Leticia Jardel, oriunda de La Plata, quien confesó emocionada: “Hermoso, te previsualicé tanto que me encanta y la tela acompaña como sos vos”. Luego explicó: “Usé una seda con mucha caída. Bien espontánea, como vos. Es suelto y sensual a la vez. Escogí varios recursos porque me gusta mucho esa mezcla que tenés de estilos. Los fusioné en esta pieza que te queda hermosa”. Y cerró el debate cromático con una definición tajante: “Sobre el color, vamos a decir que es un celeste grisáceo”. Entre risas, Juana remató: “Cada uno con su paleta de colores”.

En la última “mesaza” de la temporada en La Feliz, la conductora recibió a Nito Artaza, Matías Alé, Lourdes Fernández, Florencia Torrente y Guillermo Arengo para despedir el ciclo desde la ciudad balnearia.