Milei y Pettovello confirmaron el cambio que da alivio a jubilados

Los acuerdos incluyen a las principales cadenas de supermercados del país y establecen descuentos base sin tope de reintegro, un punto clave en un escenario donde muchos programas similares suelen tener límites bajos que reducen el impacto real del beneficio.

Disco, Jumbo y Vea

10% de descuento en todos los rubros , incluyendo carnes, lácteos y productos generales.

20% adicional en perfumería y limpieza .

Sin tope de reintegro .

Válido todos los días.

Coto y La Anónima

10% de descuento en todos los productos .

Sin límite de reintegro.

En el caso de Coto, aplicable de lunes a jueves.

Carrefour

10% de descuento de lunes a viernes .

A través del programa Mi Carrefour.

Incluye alimentos, productos de limpieza y perfumería.

Chango Más

10% de descuento en compras presenciales .

Pagando con tarjeta de débito ANSES.

Se aplica directamente en línea de caja.

El rasgo distintivo de este esquema es su amplitud: abarca productos básicos, carnes, lácteos, artículos de limpieza y perfumería, rubros que concentran buena parte del gasto mensual de los jubilados.

Descuentos acumulables: hasta 25% de ahorro según el banco

Uno de los aspectos más destacados del programa es que los beneficios pueden potenciarse según la entidad bancaria donde el jubilado cobre sus haberes. Esto permite que, combinando promociones, el ahorro total alcance en algunos casos hasta el 25% del monto de la compra.

Banco Nación: reintegro extra y cuenta remunerada

Quienes perciben su jubilación en el Banco de la Nación Argentina pueden sumar un 5% de reintegro adicional pagando con la aplicación BNA+ MODO en una amplia red de supermercados:

Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Condiciones:

Tope semanal: $ 5000.

Tope mensual: $ 20.000.

Válido con tarjeta de débito o crédito.

El reintegro se acredita automáticamente.

Además, el Banco Nación ofrece un incentivo financiero adicional: remuneración diaria sobre el saldo en cuenta con una TNA del 32% para montos de hasta $ 500.000. Esto significa que el dinero que el jubilado no utiliza inmediatamente puede generar rendimiento sin necesidad de realizar trámites complejos.

Banco Galicia: hasta 25% de descuento y cuotas sin interés

Para quienes cobran en Banco Galicia, el programa se presenta como uno de los más robustos del mercado actual:

Supermercados: hasta 25% de descuento , con tope de $20.000 mensuales.

Farmacias y ópticas: hasta 25% de descuento , con tope de $12.000 mensuales.

3 cuotas sin interés con tarjeta de débito o crédito.

Cuenta remunerada FIMA con rendimientos diarios sobre el saldo acreditado (TNA 33,2%).

En un contexto donde el gasto en medicamentos representa una porción creciente del presupuesto de los adultos mayores, el descuento en farmacias y ópticas aparece como uno de los puntos más sensibles y valorados.

Banco Supervielle: martes de súper y 50% en farmacias

El Banco Supervielle se sumó al programa con una batería de beneficios concentrados principalmente los días martes.

Supermercados (martes):

20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Tope con tarjeta de débito: $ 25.000.

Tope con código QR: $ 15.000.

Posibilidad de acumular hasta $ 40.000 combinando ambos medios de pago.

Coto (martes):

25% de descuento sin tope de reintegro.

Farmacias (martes):

50% de descuento .

Tope de $ 6000 con tarjeta de débito.

Tope de $ 6000 con QR.

3 cuotas sin interés disponibles.

A esto se suman otros beneficios:

10% en combustibles.

15% de reintegro en Mercado Libre (Tienda Supervielle) martes y miércoles, con tope de $10.000.

Banco Provincia: 5% adicional con Cuenta DNI

En el caso del Banco Provincia de Buenos Aires, los jubilados pueden acceder a un 5% adicional pagando con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en cadenas como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.

Condiciones:

Tope de $ 5000 por semana.

Por persona.

Acumulable con otras promociones vigentes.

Sin trámites ni inscripción previa: cómo acceder

Una de las características centrales del programa es su automaticidad. Desde ANSES confirmaron que no se requiere inscripción previa, formularios ni gestiones online adicionales.

Los requisitos son simples:

Ser beneficiario de ANSES (jubilados, pensionados u otros titulares de prestaciones).

Pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra el haber.

Comprar en un comercio adherido.

Los descuentos se aplican directamente en el momento del pago o se acreditan como reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores, según el esquema de cada comercio.

Este punto resulta clave para un sector que muchas veces encuentra barreras digitales o administrativas en el acceso a beneficios estatales.

El diagnóstico oficial sobre el sistema previsional

Durante la entrevista radial, Sandra Pettovello fue más allá del anuncio de descuentos y realizó un fuerte diagnóstico sobre el estado del sistema previsional argentino.

“La situación de los jubilados nos preocupa muchísimo”, sostuvo la ministra, aunque atribuyó el deterioro actual a decisiones de gobiernos anteriores.

Según explicó, uno de los problemas estructurales del sistema radica en la incorporación de millones de personas que no realizaron aportes suficientes durante su vida laboral.

“Metieron al sistema de reparto a 4 millones de personas que no habían contribuido nunca. Eso hace que el sistema sea profundamente injusto para los que sí aportaron toda su vida”, afirmó.

Pettovello sostuvo que el quiebre responde a “políticas electorales de repartir dinero que no se tiene” y advirtió que las soluciones de fondo no son inmediatas, ya que el sistema se habría deteriorado “durante décadas”.

El Presupuesto 2026 y la promesa de aumento real

El programa de beneficios se enmarca dentro de las previsiones del Presupuesto 2026, que contempla un aumento de las jubilaciones y pensiones del 5% por encima de la inflación proyectada.