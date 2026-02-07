Cómo, cuándo y dónde visitar el sable corvo de San Martín

El cuartel de Palermo, sede del Regimiento, ya recibe visitantes que recorren sus instalaciones y su patrimonio, un esquema que ahora se amplía con la exhibición del sable corvo del Libertador.

El acto en San Lorenzo

El traslado del sable se formalizó este sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde el presidente Javier Milei encabezó el acto central por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo. La ceremonia incluyó la entrega formal del sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo y se realizó en el Campo de la Gloria, escenario histórico del combate.

Durante la jornada hubo una recreación de una “carga de caballería” que rememoró las condiciones del enfrentamiento de 1813, en el que San Martín resultó gravemente herido, su caballo murió y el sargento Juan Bautista Cabral arriesgó su vida para salvarlo. Entre 30 y 40 granaderos, que arribaron a San Lorenzo con sus caballos, participaron de la recreación, que culminó con la presentación de la Fanfarria del Alto Perú y un desfile cívico-militar.

La conmemoración oficial se concentró este sábado, aunque el combate se libró el martes 3 de febrero de 1813. El Gobierno nacional resolvió unificar los actos y darles un fuerte protagonismo institucional, con la presencia del jefe de Estado, del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y del intendente local Leonardo Raimundo.