Política
San Martín
Visita
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Cómo, cuándo y dónde visitar el sable corvo de San Martín

El arma histórica del general José de San Martín quedó bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo y será exhibida con entrada libre y gratuita en su cuartel de Palermo.

Cómo, cuándo y dónde visitar el sable corvo de San Martín
Leé también Milei viaja a Santa Fe para la entrega del sable corvo de San Martín a los Granaderos
Javier Milei estará este sábado en Santa Fe (Foto: archivo).

Según informó el propio Regimiento de Granaderos a través de una publicación en Facebook, el sable podrá visitarse desde este domingo a partir de las 11 de la mañana. La invitación está abierta al público general y detalla días, horarios y lugar de acceso.

“Te esperamos en el histórico Cuartel de Palermo para conocer el sable del Padre de la Patria. Días y horarios: de miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 h. Entrada libre y gratuita. Av. Luis María Campos 554, CABA”, se lee en el comunicado oficial difundido por la fuerza.

regimiento granaderos

La exhibición responde a una de las principales dudas que se habían planteado tras el traslado del sable: cómo sería el acceso del público a una pieza histórica que pasó de un ámbito civil, como el Museo Histórico Nacional, a uno militar. La respuesta fue la apertura del batallón al público, en el marco de las visitas guiadas que Granaderos realiza habitualmente en su complejo histórico y patrimonial.

El cuartel de Palermo, sede del Regimiento, ya recibe visitantes que recorren sus instalaciones y su patrimonio, un esquema que ahora se amplía con la exhibición del sable corvo del Libertador.

El acto en San Lorenzo

El traslado del sable se formalizó este sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde el presidente Javier Milei encabezó el acto central por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo. La ceremonia incluyó la entrega formal del sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo y se realizó en el Campo de la Gloria, escenario histórico del combate.

Durante la jornada hubo una recreación de una “carga de caballería” que rememoró las condiciones del enfrentamiento de 1813, en el que San Martín resultó gravemente herido, su caballo murió y el sargento Juan Bautista Cabral arriesgó su vida para salvarlo. Entre 30 y 40 granaderos, que arribaron a San Lorenzo con sus caballos, participaron de la recreación, que culminó con la presentación de la Fanfarria del Alto Perú y un desfile cívico-militar.

La conmemoración oficial se concentró este sábado, aunque el combate se libró el martes 3 de febrero de 1813. El Gobierno nacional resolvió unificar los actos y darles un fuerte protagonismo institucional, con la presencia del jefe de Estado, del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y del intendente local Leonardo Raimundo.

