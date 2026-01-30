Así fue el rescate de un hombre de 55 años que cayó dentro de un pozo

pozo

De acuerdo con el parte brindado en el lugar, la víctima presentaba un traumatismo cerrado, una herida cortante en ambas piernas y diversas escoriaciones. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Clínica para una evaluación más exhaustiva, donde permanece bajo observación. Las circunstancias que derivaron en la caída continúan bajo investigación.

Otro rescate en Córdoba

Una mujer resultó herida mientras realizaba senderismo en un sector agreste de la Ruta E-34, en la localidad cordobesa de Mina Clavero, y debió ser rescatada por equipos de emergencia luego de sufrir una lesión que le impidió continuar la caminata. La senderista, oriunda de Alta Gracia, presentó un esguince en el tobillo que obligó a activar un operativo de auxilio en una zona de difícil acceso.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 27 de la ruta, en un tramo caracterizado por senderos poco transitados y condiciones complejas para la circulación. De acuerdo a lo informado por la Policía de Córdoba, el pedido de asistencia fue recibido durante la tarde del martes, lo que motivó el inmediato despliegue de personal especializado para llegar hasta el lugar donde se encontraba la mujer.

La intervención estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que se trasladaron hasta el punto indicado y realizaron una primera evaluación de la víctima. Allí constataron que presentaba un esguince en el tobillo izquierdo, una lesión que le impedía continuar avanzando por sus propios medios. Ante este escenario, se resolvió iniciar el proceso de evacuación en conjunto con Bomberos Voluntarios de la zona.

Para llevar adelante el rescate, los equipos inmovilizaron a la mujer con una tabla raqui, con el objetivo de evitar movimientos que pudieran agravar la lesión. Luego, fue trasladada a lo largo de aproximadamente un kilómetro por el terreno irregular, hasta el parador conocido como “El Origen”, ubicado sobre la misma Ruta E-34.

Una vez en ese punto, personal sanitario y bomberos brindaron los primeros auxilios y estabilizaron a la paciente, antes de organizar su derivación al corredor sanitario. Desde allí, la mujer fue trasladada al Hospital de Mina Clavero, donde quedó bajo observación y se le realizaron estudios para determinar el alcance del esguince y el tratamiento correspondiente.