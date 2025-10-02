En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Florencio Varela
Crimen
Investigación

"Me dijeron...": la impactante declaración del acusado de cavar el pozo del triple crimen de Florencio Varela

El hombre de 29 años se presentó ante la Policía Bonaerense y dio una versión clave sobre la logística de los homicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La impactante declaración del acusado de cavar el pozo del triple crimen de Florencio Varela

La impactante declaración del acusado de cavar el pozo del triple crimen de Florencio Varela
Leé también Martha Pelloni opinó sobre el triple crimen: "Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires"
Martha Pelloni opinó sobre el triple crimen.

Giménez fue el sexto en caer por el caso y su testimonio, aunque aún no tiene validez judicial porque no lo ratificó ante la fiscalía, permitió reconstruir parte de la logística de la madrugada en la que Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas.

gimenez triple crimen

Una entrega pactada y un llamado inesperado

El viernes pasado, la Policía Bonaerense allanó la casa donde Giménez vivía con su familia, en Florencio Varela. Sin embargo, no lo encontraron. Horas más tarde, el propio Giménez se comunicó con las autoridades, pidió que volvieran y se entregó voluntariamente.

Al hacerlo, decidió brindar su versión de lo ocurrido la noche del 19 de septiembre, día en que las tres víctimas desaparecieron tras ser subidas a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en La Tablada, rumbo a la vivienda de Chañar y Río Jáchal, en Villa Vatteone.

Según relató, esa misma noche fue contactado por una pareja conocida, que le pidió alquilar un equipo de música con la excusa de organizar una fiesta en la casa del horror. Giménez aceptó el ofrecimiento, entregó un parlante a cambio de $30.000 y drogas, y regresó a su casa.

El trabajo macabro

Al día siguiente, insatisfecho porque no le devolvían el parlante, Giménez volvió a comunicarse con la pareja. Fue entonces cuando lo citaron nuevamente en la vivienda. Inicialmente, le sugirieron que llevara a su hermano porque tenían una “changa” para él. Como este no estaba disponible, Giménez decidió presentarse solo.

Al llegar, le mostraron un pozo a medio tapar en el patio trasero y le pidieron que lo rellenara. Según declaró ante la policía, desconocía lo que había debajo y realizó la tarea con una pala y un pico. Por ese trabajo recibió $45.000 y, antes de irse, la pareja le “regaló” las herramientas utilizadas.

Ya en su casa, Giménez decidió vender la pala y el pico a un vecino porque, según dijo, no los necesitaba.

Embed

Tras escuchar su relato, la Policía lo dejó detenido y la fiscalía lo imputó por encubrimiento agravado, un delito que contempla penas de hasta seis años de prisión. Este lunes fue trasladado para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, pero Giménez se negó a declarar.

Esto implica que la versión que le dio a la Policía Bonaerense carece de validez judicial mientras no la ratifique de manera formal ante la fiscalía. De momento, lo dicho sirve como insumo para la investigación, pero no tiene peso procesal.

El avance de la causa

La investigación por el triple crimen ya tiene nueve detenidos. Además de Giménez, se encuentran tras las rejas Magalí Celeste González Guerrero (28) y su pareja Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes vivían en la casa de Villa Vatteone donde fueron hallados los cuerpos. También están presos Andrés Maximiliano Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19), entre otros.

En los últimos días, la policía logró dar con varios prófugos en Bolivia y Perú, entre ellos Víctor Sotacuro Lázaro y Tony Janzen Valverde Victoriano (“Pequeño J”), presunto líder de la organización narco vinculada al caso.

Captura internacional: así Interpol busca a Pequeño J y Ozorio por el triple crimen de Florencio Varela

El hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena y Lara se produjo recién el 24 de septiembre, cuatro días después de los asesinatos, en el mismo pozo que Giménez confesó haber terminado de tapar. La autopsia confirmó que fueron torturadas y enterradas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Florencio Varela Crimen
Notas relacionadas
Nerviosa y angustiada: "Mamá...", los mensajes reveladores de una de las detenidas por el triple crimen
"Nunca vi...": la información exclusiva que reveló a A24 el fiscal del triple crimen narco de Florencio Varela
La sugestiva frase de "Pequeño J" en la puerta de la casa de su novia: "Si te metés conmigo..."

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar