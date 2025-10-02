"Me dijeron...": la impactante declaración del acusado de cavar el pozo del triple crimen de Florencio Varela

Al hacerlo, decidió brindar su versión de lo ocurrido la noche del 19 de septiembre, día en que las tres víctimas desaparecieron tras ser subidas a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en La Tablada, rumbo a la vivienda de Chañar y Río Jáchal, en Villa Vatteone.

Según relató, esa misma noche fue contactado por una pareja conocida, que le pidió alquilar un equipo de música con la excusa de organizar una fiesta en la casa del horror. Giménez aceptó el ofrecimiento, entregó un parlante a cambio de $30.000 y drogas, y regresó a su casa.

El trabajo macabro

Al día siguiente, insatisfecho porque no le devolvían el parlante, Giménez volvió a comunicarse con la pareja. Fue entonces cuando lo citaron nuevamente en la vivienda. Inicialmente, le sugirieron que llevara a su hermano porque tenían una “changa” para él. Como este no estaba disponible, Giménez decidió presentarse solo.

Al llegar, le mostraron un pozo a medio tapar en el patio trasero y le pidieron que lo rellenara. Según declaró ante la policía, desconocía lo que había debajo y realizó la tarea con una pala y un pico. Por ese trabajo recibió $45.000 y, antes de irse, la pareja le “regaló” las herramientas utilizadas.

Ya en su casa, Giménez decidió vender la pala y el pico a un vecino porque, según dijo, no los necesitaba.

Tras escuchar su relato, la Policía lo dejó detenido y la fiscalía lo imputó por encubrimiento agravado, un delito que contempla penas de hasta seis años de prisión. Este lunes fue trasladado para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, pero Giménez se negó a declarar.

Esto implica que la versión que le dio a la Policía Bonaerense carece de validez judicial mientras no la ratifique de manera formal ante la fiscalía. De momento, lo dicho sirve como insumo para la investigación, pero no tiene peso procesal.

El avance de la causa

La investigación por el triple crimen ya tiene nueve detenidos. Además de Giménez, se encuentran tras las rejas Magalí Celeste González Guerrero (28) y su pareja Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes vivían en la casa de Villa Vatteone donde fueron hallados los cuerpos. También están presos Andrés Maximiliano Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19), entre otros.

En los últimos días, la policía logró dar con varios prófugos en Bolivia y Perú, entre ellos Víctor Sotacuro Lázaro y Tony Janzen Valverde Victoriano (“Pequeño J”), presunto líder de la organización narco vinculada al caso.

El hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena y Lara se produjo recién el 24 de septiembre, cuatro días después de los asesinatos, en el mismo pozo que Giménez confesó haber terminado de tapar. La autopsia confirmó que fueron torturadas y enterradas.