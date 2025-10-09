"Lo hice por droga y por plata": qué declaró el acusado de cavar el pozo en el triple crimen narco

Embed

“Me hizo bajar del auto cuatro cuadras antes”

Giménez aseguró que Villanueva lo dejó a unas cuadras de la vivienda, le entregó el dinero y la droga, y que él luego volvió a su casa, donde habría pasado la noche con una amiga, que ahora busca presentar como testigo.

Al día siguiente, al no tener novedades del parlante, se comunicó con la pareja que se lo había alquilado. Según dijo, Miguel Villanueva le ofreció un trabajo: cavar un pozo en su casa. A cambio, le pagó $45.000, además de regalarle las herramientas usadas.

piden-la-captura-nacional-e-internacional-de-dos-sospechosos-por-el-triple-crimen-de-florencio-varela-foto-ministerio-de-seguridad-de-la-nacion-JL4D7XCUJ5AQNG3OX7AZQ3MIDA Piden la captura nacional e internacional de dos sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela. (Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación)

La contradicción clave

El fiscal le preguntó cómo supo que se trataba de un pozo si estaba completamente tapado. Giménez respondió: “Porque era redondo y le faltaba llegar la tierra a la superficie dos centímetros”.

El imputado sostuvo que tardó 25 minutos en hacer el pozo y que ayudó a mover una cama junto a Villanueva y González. Dijo que eran los únicos presentes y que después pidieron un auto de una aplicación para llevarlo a su casa.

Sigue detenido

Tras su testimonio, el fiscal Arribas ordenó que Giménez continúe detenido, acusado de encubrimiento agravado, por su participación en un hecho “especialmente grave”.

En paralelo, la Justicia mantiene pedidos de captura nacional e internacional para otros sospechosos vinculados al caso, mientras continúa la reconstrucción del crimen que conmocionó a Florencio Varela.