"Lo hice por droga y por plata": qué declaró el acusado de cavar el pozo en el triple crimen narco

Ariel Giménez, uno de los detenidos por los asesinatos de Florencio Varela, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y aportó nuevos detalles sobre Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Ariel Giménez está acusado de haber hecho el pozo en el que enterraron a Lara, Brenda y Morena. 

Ariel Giménez, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y aportó nuevos detalles sobre el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Según los investigadores, Giménez fue quien cavó los pozos donde enterraron a las tres jóvenes, aunque el acusado niega haber visto los cuerpos.

Lo hice por droga y por plata”, reconoció, aunque insistió en que no sabía que allí estaban enterradas las víctimas en ese lugar y que no vio los cuerpos de las chicas.

El fiscal Arribas consideró que el acusado miente en su versión, y sostiene que fue quien excavó el pozo donde luego enterraron a las jóvenes. En su declaración, Giménez confirmó gran parte de lo que había dicho al momento de su detención y detalló que tuvo contacto con Magalí Celeste González Guerrero —la joven que se quebró y reveló datos claves— y con Miguel Villanueva Silva, alias “Gonzalo”.

Según su relato, Celeste lo contactó por redes sociales después de que él publicara una historia escuchando música y le ofreció alquilarle un parlante por $30.000, pagándole con $20.000 en drogas y $10.000 en efectivo. Villanueva fue quien retiró el equipo en un remis y, como no pudo probarlo en su casa, lo invitó a acompañarlo hasta el lugar donde finalmente fueron asesinadas las tres chicas.

“Me hizo bajar del auto cuatro cuadras antes”

Giménez aseguró que Villanueva lo dejó a unas cuadras de la vivienda, le entregó el dinero y la droga, y que él luego volvió a su casa, donde habría pasado la noche con una amiga, que ahora busca presentar como testigo.

Al día siguiente, al no tener novedades del parlante, se comunicó con la pareja que se lo había alquilado. Según dijo, Miguel Villanueva le ofreció un trabajo: cavar un pozo en su casa. A cambio, le pagó $45.000, además de regalarle las herramientas usadas.

Piden la captura nacional e internacional de dos sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela. (Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación)

La contradicción clave

El fiscal le preguntó cómo supo que se trataba de un pozo si estaba completamente tapado. Giménez respondió: “Porque era redondo y le faltaba llegar la tierra a la superficie dos centímetros”.

El imputado sostuvo que tardó 25 minutos en hacer el pozo y que ayudó a mover una cama junto a Villanueva y González. Dijo que eran los únicos presentes y que después pidieron un auto de una aplicación para llevarlo a su casa.

Sigue detenido

Tras su testimonio, el fiscal Arribas ordenó que Giménez continúe detenido, acusado de encubrimiento agravado, por su participación en un hecho “especialmente grave”.

En paralelo, la Justicia mantiene pedidos de captura nacional e internacional para otros sospechosos vinculados al caso, mientras continúa la reconstrucción del crimen que conmocionó a Florencio Varela.

