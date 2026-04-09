El violento funeral de un motochorro menor de edad que terminó con un detenido: "¡La c... de la gorra"
Un joven de la Villa Trapito de Ricardo Rojas fue arrestado por disparar al aire junto al coche fúnebre. El velatorio de Walter Maldonado, se volvió viral tras una transmisión en Instagram.
El violento funeral de un motochorro menor de edad que terminó con un detenido: "¡La c... de la gorra".
Un impactante episodio ocurrido en Tigre volvió a poner en foco la inseguridad y la violencia vinculada a bandas delictivas. Todo comenzó con una persecución policial que terminó con la muerte de un adolescente de 17 años y derivó en un velorio que se volvió viral por escenas de caos, armas y fuego.
En las últimas horas, la Policía Bonaerense detuvo a uno de los protagonistas del video que generó conmoción: un joven acusado de disparar al aire durante la despedida.
El hecho se inició la noche del 30 de marzo en la localidad de El Talar, partido de Tigre. Personal de la Patrulla Municipal perseguía a un adolescente que circulaba en una moto Honda XR150 que había sido robada minutos antes.
Durante el operativo cerrojo, el sospechoso intentó escapar a toda velocidad, pero al llegar a la intersección de Mitre y Pellegrini perdió el control del rodado y cayó violentamente.
Como consecuencia del impacto, murió en el acto por una fractura de cráneo. La fiscalía interviniente analizó las imágenes del procedimiento y resolvió no imputar a los efectivos policiales involucrados.
Embed
Quién era el adolescente fallecido
El joven fue identificado como Walter Maldonado, de 17 años, quien contaba con antecedentes a pesar de su corta edad.
Tras su muerte, el caso tomó un giro inesperado: primero fue despedido en redes sociales con publicaciones de amigos y luego velado en una cochería de General Pacheco.
El cortejo fúnebre incluyó un paso por su barrio, en la villa Trapito de Ricardo Rojas, donde se desató una escena de extrema violencia.
Velorio tumbero: fuego, disparos y transmisión en vivo
Durante el recorrido, más de 50 jóvenes participaron de un velorio que fue transmitido en vivo por Instagram.
En las imágenes se observa cómo:
Incendiaron la moto del adolescente fallecido
Realizaron disparos al aire
Exhibieron armas de fuego frente a la cámara
En uno de los momentos más impactantes, un joven con una chomba blanca y tatuajes de coronas tomó un revólver y comenzó a disparar, mientras otros lo alentaban. El video se viralizó rápidamente y generó repudio.
Detuvieron al joven que disparó en el velorio
Tras analizar las imágenes, la Policía Bonaerense logró identificar al autor de los disparos. Se trata de Tobías Nahuel González, de 22 años,quien fue detenido en el asentamiento donde vivía. Los tatuajes de dos coronas fueron clave para reconocerlo.
Durante el allanamiento en su vivienda, los efectivos secuestraron:
Dos teléfonos celulares
Un revólver sin documentación
El joven quedó detenido y enfrenta cargos por abuso de armas y tenencia ilegal, en una causa a cargo de la UFI de El Talar.