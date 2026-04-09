El violento funeral de un motochorro menor de edad que terminó con un detenido: "¡La c... de la gorra". 

Como consecuencia del impacto, murió en el acto por una fractura de cráneo. La fiscalía interviniente analizó las imágenes del procedimiento y resolvió no imputar a los efectivos policiales involucrados.

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Quién era el adolescente fallecido

El joven fue identificado como Walter Maldonado, de 17 años, quien contaba con antecedentes a pesar de su corta edad.

Tras su muerte, el caso tomó un giro inesperado: primero fue despedido en redes sociales con publicaciones de amigos y luego velado en una cochería de General Pacheco.

El cortejo fúnebre incluyó un paso por su barrio, en la villa Trapito de Ricardo Rojas, donde se desató una escena de extrema violencia.

Velorio tumbero: fuego, disparos y transmisión en vivo

Durante el recorrido, más de 50 jóvenes participaron de un velorio que fue transmitido en vivo por Instagram.

En las imágenes se observa cómo:

Incendiaron la moto del adolescente fallecido

Realizaron disparos al aire

Exhibieron armas de fuego frente a la cámara

En uno de los momentos más impactantes, un joven con una chomba blanca y tatuajes de coronas tomó un revólver y comenzó a disparar, mientras otros lo alentaban. El video se viralizó rápidamente y generó repudio.

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Detuvieron al joven que disparó en el velorio

Tras analizar las imágenes, la Policía Bonaerense logró identificar al autor de los disparos. Se trata de Tobías Nahuel González, de 22 años, quien fue detenido en el asentamiento donde vivía. Los tatuajes de dos coronas fueron clave para reconocerlo.

Durante el allanamiento en su vivienda, los efectivos secuestraron:

Dos teléfonos celulares

Un revólver sin documentación

El joven quedó detenido y enfrenta cargos por abuso de armas y tenencia ilegal, en una causa a cargo de la UFI de El Talar.