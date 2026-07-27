Wanda Nara compartió el estremecedor video del robo y expuso la polémica frase de Icardi sobre Argentina

Pero Wanda no se limitó a mostrar las imágenes. En otra de sus historias, compartió una foto de la denuncia realizada por su madre, Nora Colosimo, quien se encontraba junto a los menores al momento del episodio. "Una de las denuncias realizada por mi mamá", escribió Wanda sobre la imagen del documento.

Sin embargo, las publicaciones de la empresaria tomaron otro rumbo en la historia siguiente. Luego de exponer las imágenes del robo y la denuncia, Wanda apuntó directamente a la situación que atraviesan sus hijos después del episodio y aseguró que, además del miedo provocado por el ingreso de los delincuentes, existe otro conflicto familiar que los afecta.

Junto a un nuevo video de las cámaras de seguridad, apuntó contra Mauro Icardi y escribió: "Después del terror que vivieron mis hijos hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma, diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver".

Qué dijo Mauro Icardi sobre Wanda Nara tras un nuevo fallo de la Justicia italiana

Tras una nueva resolución en el marco de su divorcio con Wanda Nara, Mauro Icardi celebró el fallo de la Justicia italiana y compartió un extenso descargo en sus historias de Instagram, donde aseguró que fueron rechazados varios reclamos económicos impulsados por su exesposa.

La última semana no estuvo exenta de polémicas para el delantero. Por un lado, su nombre apareció vinculado a rumores sobre un presunto robo en la vivienda de la mediática en Milán. Al mismo tiempo, la abogada Ana Rosenfeld cuestionó públicamente el alcance de las resoluciones judiciales en Italia y remarcó que “Italia no tiene jurisdicción sobre custodia, residencia, régimen comunicacional ni alimentos de las menores”.

Lejos de mantenerse en silencio, Icardi aprovechó la resolución para expresarse en redes sociales. “Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución”, remarcó.

Más adelante, el futbolista sostuvo que la apelación también fue desestimada y dio por cerrada esa instancia del proceso: “Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”.