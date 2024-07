Vendía pan barato y sus competidores atacaron su local con bombas de estruendo

Los vecinos de la zona oyeron un fuerte estruendo que los hizo salir a la vereda para ver qué había sucedido. Allí se encontraron con un incendio en la fachada de uno de los comercios más antiguos del barrio.

Se trataba de la tienda “Virgen del cerro”, que funciona hace 50 años y está ubicada frente a la plaza central, en cuya entrada una persona había lanzado una bomba que provocó el surgimiento de las llamas.

Mariel, la propietaria dijo en declaraciones a Radio Mitre que sabe quién la atacó porque ya había sido amenazada por él previamente. Es otro panadero de la zona, que ya fue denunciado, y que llevaba tiempo insistiendo de manera violenta para que aumentara sus precios.

YC5YLONIHRHVPL64V3JYMIV4EM.avif La bomba fue lanzada por uno de sus competidores. (Foto: Infobae)

Más de mil pesos de diferencia en el kilo de pan

Según relató, “existe una diferencia de más de mil pesos entre la suya y las demás. El kilo de pan en general está entre 2.800 o 2.600, depende. Yo lo vendo a 1.600”.

Sobre las facturas, por su parte, señaló: “La vendo a 3.000 pesos a la docena. Más o menos 250 pesos cada una, más o menos. Y en otros lugares está 400 la unidad. La docena debe estar 5.000. Hay diferencias”.

Mariel admitió tener miedo por lo sucedido y contó los acercamientos previos que tuvo el agresor hacia ella, además de la amenaza que recibió incluso después de este hecho.“Él me dijo en mi cara que me iba a mandar a los pibes para que yo suba el pan y, si no, me prendía fuego la panadería, y así lo hizo”, compartió la mujer.

La pandera radicó la denuncia en la comisaría y solicitó una perimetral por amenazas de muerte.