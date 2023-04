Ataque motochorro | Le gatillaron delante de su hija y la obligaron a levantarse la remera

El desesperante relato de la mujer: "Mi hija empezó a temblar"

"Fue todo en cuestión de segundos. Mi nena se dio vuelta para responderme algo, veo que abre los ojos, se pone blanca y empieza a temblar. Le agarró un ataque de nervios", contó Sabrina en “Andino y las noticias”, por la señal de A24.

"El delincuente primero amagó con pegarme porque yo le decía que teníamos los útiles de mi hija. Cuando sacó el arma, le di la cartera de jean que solamente tenía la cartuchera de mi nena, un tupper con cereales y el juego".

"Mi hija Tiene nueve años. Ayer fue su segunda clase de inglés. Mira para todos lados. Está perseguida. Tiene que ver que yo llevo un gas pimienta de protección", se lamentó la víctima.

Y lanzó: "Si encima vos hacés algo a estas manga de basuras, una termina adentro (en la cárcel) y ellos siguen".

"Después de darle las cosas, se fue para la moto. Me salió decirle de todo. Ahí volvió, me gatilló con el arma y me dijo 'levantate la remera' hija de p...' porque insistía en que 'yo tenía más'. Me la tuve que quedar en corpiño literalmente", completó.

Sabrina, por último, cerró: "Con los gritos de mi nena salieron todos los vecinos y ahí se fueron. Todo horrible".

Los delincuentes huyeron a toda velocidad y sus imágenes quedaron captadas por la cámara de seguridad de una vivienda.