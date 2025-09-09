Atropelló a un ciclista, lo arrastró y huyó: el brutal crimen grabado de un conductor de una app

Embed

Las imágenes que estremecieron a todos

Los videos muestran el momento exacto en que el auto embiste al ciclista, quien cae y queda aprisionado bajo la rueda trasera. En lugar de detenerse inmediatamente, el vehículo avanzó varios metros arrastrándolo.

Al frenar, el conductor descendió del auto. La reacción fue tan fría como inhumana: en vez de auxiliar, corrió el cuerpo hacia un costado para despejar el camino. Con una mezcla de desesperación y brutalidad, lo arrastró de un brazo y lo dejó tendido en el asfalto, mientras la víctima se retorcía de dolor.

Vecinos que escucharon el golpe se acercaron rápidamente y encararon al conductor. Ante la presión, el hombre volvió a subirse al auto y escapó en dirección a la Ruta 197, sin brindar ayuda.

El rol de la pasajera: testigo involuntaria

En el asiento trasero del Ford Fiesta viajaba una joven pasajera, que presenció la brutalidad de toda la secuencia. Según relató luego la madre de la víctima, la mujer lo increpó en el momento: “¡Lo mataste! ¡Lo mataste!”, le gritaba desesperada.

Minutos más tarde, cuando logró bajarse del vehículo a varias cuadras del lugar, se acercó a la escena para intentar asistir al ciclista. Pero ya era tarde: el hombre había muerto debido a las graves heridas.

El dolor de una madre

En medio de la conmoción, la madre del ciclista, Susana, habló con los medios y dejó un testimonio cargado de angustia: “No tengo consuelo, solo pido justicia”.

La mujer contó que su hijo era padre de un nene de tres años y que había elegido usar la bicicleta como medio de transporte para ahorrar dinero.

“Se venía en bicicleta para ahorrarse la plata del colectivo”, dijo con lágrimas en los ojos. “Me enteré yendo a trabajar y tuve que volver urgente. No puedo creer que mi hijo se haya ido así”, agregó.

“Mi hijo no tenía nada, solo su bicicleta y su hijito de tres años. No sé cómo vamos a seguir”, concluyó.

El operativo y la detención

Conductor de una app detenido por atropellar y matar Atropelló a un ciclista, lo arrastró y huyó: el brutal crimen de un conductor de una app.

Tras el hecho, vecinos y testigos llamaron de inmediato al 911. Personal de la Comisaría 1° de José C. Paz llegó a la escena, pero nada pudieron hacer: el ciclista ya estaba muerto.

La policía montó un operativo cerrojo y, a los pocos kilómetros, sobre la avenida Remigio López, interceptó al sospechoso. Allí estaba el Ford Fiesta gris con el que había embestido a la víctima.

El hombre fue detenido y trasladado a la comisaría, quedando a disposición de la justicia.

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N°4 del Departamento Judicial San Martín. El caso fue caratulado como homicidio culposo agravado por la fuga y por la conducción imprudente.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, junto con los testimonios de vecinos y de la pasajera, serán pruebas centrales en la causa.

La bronca de los vecinos

Los habitantes del barrio Villa Iglesia no ocultaron su indignación. Muchos aseguraron que el conductor manejaba a gran velocidad y en contramano. Otros cuestionaron la reacción del chofer:

“Podría haberlo salvado si lo ayudaba. No tenía derecho a dejarlo tirado así”, comentó un vecino.

En tanto, colectivos ciclistas de la zona comenzaron a organizar una marcha para reclamar justicia y mayor seguridad vial.