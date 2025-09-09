Detuvieron a un hombre en el Subte cuando lo vieron nervioso: tenía una pistola, $1,8 millones y US$1100

Pero además de las armas, el sujeto portaba una suma considerable de dinero en efectivo. En total, tenía $1.876.000 y US$110, distribuidos en dos billeteras. También llevaba consigo dos teléfonos celulares, lo que plantea interrogantes sobre su actividad previa a ser detenido.

Estos elementos resultaron fundamentales para que los investigadores comiencen a reconstruir los pasos del individuo antes de ser interceptado. No se descarta que el dinero y los dispositivos móviles estén vinculados a otras actividades delictivas, aunque esa línea de investigación se encuentra bajo reserva por parte de la fiscalía interviniente.

el-sospechoso-tenia-dinero-en-efectivo-una-pistola-y-una-manopla-foto-policia-de-la-ciudad-YOSL56PWF5ESTHZPIBZNNRKHXY El sospechoso tenía dinero en efectivo, una pistola y una manopla. (Foto: Policía de la Ciudad)

El pasado del detenido: antecedentes penales

Una vez que se confirmó su identidad, las autoridades constataron que el hombre tenía antecedentes penales previos. Entre ellos, figuran cargos por “amenazas coactivas con arma de fuego” y “abuso de arma de fuego”. Estos datos refuerzan el grado de peligrosidad del detenido y el motivo por el cual fue puesto inmediatamente a disposición de la Justicia.

La intervención judicial estuvo a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8 y la Unidad Fiscal de Línea Aérea (UFLA) Este, bajo la responsabilidad del doctor Alejandro Pelicoli.

La rápida reacción del personal policial, en conjunto con la fiscalía, permitió que se avance de forma ágil en el proceso judicial. Actualmente, se están evaluando los próximos pasos procesales y no se descarta que en las próximas horas se le dicte prisión preventiva, dada la gravedad del caso y sus antecedentes.

Las autoridades trabajan ahora en reconstruir el perfil del detenido, su entorno y posibles conexiones con organizaciones delictivas. La combinación de armamento, dinero en efectivo y dispositivos móviles podría dar indicios sobre actividades vinculadas al delito organizado o incluso a eventuales planes que no llegaron a concretarse.

También se analiza si el sujeto actuaba solo o si formaba parte de una red más amplia, lo cual implicaría una investigación de mayor alcance.

UIMIEFOX2BAQJNXYX7T5MSH5TQ El sospechoso detenido en el subte.

Una fuente cercana a la causa aseguró que el próximo paso será analizar los contenidos de los teléfonos celulares secuestrados, así como las cámaras de seguridad del subte y estaciones cercanas, para rastrear sus movimientos previos.

¿Qué pasará ahora con el detenido?

El detenido permanece bajo custodia mientras se avanza en el análisis del material secuestrado. La fiscalía evalúa los cargos que se le imputarán y no descarta ampliar la investigación si se comprueba la existencia de otros delitos vinculados. En paralelo, la Policía de la Ciudad ya ha elevado un informe completo a las autoridades judiciales y al Ministerio de Seguridad.

La pregunta que se hacen ahora los investigadores es clara: ¿Por qué un hombre con antecedentes penales llevaba armas y una importante suma de dinero en el subte? ¿Se trató de un intento de fuga, un traslado encubierto o la punta de un iceberg más complejo?

Las próximas horas serán decisivas para esclarecer el caso y determinar si estamos ante un hecho aislado o si hay detrás una estructura delictiva más grande.