Boca reflota la negociación por Cetré: la nueva propuesta que presentó a Estudiantes

¿Qué cambia con la nueva oferta de Boca?

La propuesta contempla un préstamo por un año con opción de compra bajo los montos ya conversados. Es decir, Boca pretende postergar la decisión final y evaluar al jugador durante una temporada antes de “bajar el martillo”.

En La Plata, en cambio, veían con buenos ojos una venta inmediata para aliviar las finanzas del club. De hecho, Estudiantes ya se había resignado a perder a otra de sus figuras y el propio Eduardo Domínguez había dado a entender que la salida del colombiano era necesaria. En ese contexto, una cesión no parece ajustarse a las prioridades del Pincha.

Además, hay un detalle contractual no menor: el vínculo de Cetré vence a fin de año, por lo que, para concretar un préstamo, primero debería acordarse una renovación.

Con el DIM —dueño del 50% de la ficha— y el jugador ya de acuerdo, la negociación vuelve a centrarse en Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón. Un cargo elevado por la cesión y una obligación de compra, en lugar de una simple opción, podrían acercar posiciones.

Mientras tanto, el tiempo apremia. Boca cuenta con una prórroga de 10 días para incorporar jugadores tras la operación de Rodrigo Battaglia, y ese plazo vence pasado este fin de semana.