Deportes
Boca
Estudiantes de La Plata
BOMBAZO

Boca reflota la negociación por Cetré: la nueva propuesta que presentó a Estudiantes

Tras la revisión médica que frenó la transferencia definitiva, Boca realizó una nueva oferta y, ahora, la decisión vuelve a quedar en manos del club platense.

Boca reflota la negociación por Cetré: la nueva propuesta que presentó a Estudiantes

Cuando el pase de Edwuin Cetré a Boca parecía cerrado, una diferencia en la interpretación de los estudios médicos puso la operación en pausa. Sin embargo, lejos de darla por caída, el Xeneize volvió a la carga con una nueva propuesta: un préstamo por un año con opción de compra.

image

El delantero colombiano ya se reintegró a los entrenamientos en Estudiantes, pero en las últimas horas el club de La Ribera presentó formalmente una oferta de cesión con cargo y opción de compra en los términos y cifras que se habían establecido en la negociación original. La pelota, ahora, vuelve a estar del lado del Pincha.

Por qué se frenó el pase de Cetré a Boca

Ambas instituciones habían acordado realizar una revisión médica privada para despejar cualquier duda antes de firmar la transferencia. En esos estudios apareció un viejo problema en una de las rodillas del futbolista, lo que encendió la alarma en el cuerpo médico boquense. La operación, que estaba al caer, quedó en stand-by.

En el acuerdo inicial, Boca estaba dispuesto a desembolsar alrededor de 6 millones de dólares por la totalidad del pase, de los cuales tres correspondían a Estudiantes. Tras el freno en la negociación, el club decidió modificar la estrategia y apostar por una cesión previa antes de ejecutar la compra definitiva.

¿Qué cambia con la nueva oferta de Boca?

La propuesta contempla un préstamo por un año con opción de compra bajo los montos ya conversados. Es decir, Boca pretende postergar la decisión final y evaluar al jugador durante una temporada antes de “bajar el martillo”.

En La Plata, en cambio, veían con buenos ojos una venta inmediata para aliviar las finanzas del club. De hecho, Estudiantes ya se había resignado a perder a otra de sus figuras y el propio Eduardo Domínguez había dado a entender que la salida del colombiano era necesaria. En ese contexto, una cesión no parece ajustarse a las prioridades del Pincha.

Además, hay un detalle contractual no menor: el vínculo de Cetré vence a fin de año, por lo que, para concretar un préstamo, primero debería acordarse una renovación.

Con el DIM —dueño del 50% de la ficha— y el jugador ya de acuerdo, la negociación vuelve a centrarse en Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón. Un cargo elevado por la cesión y una obligación de compra, en lugar de una simple opción, podrían acercar posiciones.

Mientras tanto, el tiempo apremia. Boca cuenta con una prórroga de 10 días para incorporar jugadores tras la operación de Rodrigo Battaglia, y ese plazo vence pasado este fin de semana.

