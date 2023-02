Balearon el frente de un centro municipal de Rosario y dejaron un mensaje mafioso: "Botón, mata inocentes"

Tras conocerse el ataque, el intendente Javkin envió un reclamo al ministro de Seguridad de Santa Fe, Héctor Rimaldi: “Que venga el ministro a vivir acá, no hay problema más grande en la provincia. Que venga, en este distrito pagamos seguridad privada y adicional de policía”.

El intendente de Rosario formuló sus declaraciones durante una rueda de prensa en las puertas del distrito sudoeste que esta mañana recibió al menos siete balazos en el frente del edificio.

El ataque fue denunciado al 911, por lo que personal policial realizó las pesquisas correspondientes y dio con las vainas servidas; sin embargo, fueron los vecinos los que hallaron el cartón manuscrito en el que estaba la amenaza mafiosa.

El mensaje mafioso en Rosario

“Esteban, René deja de mandar cartita y pasar datos a los fiscales, botón, mata-inocentes", señalaba el cartel, en referencia a Esteban Alvarado y René Ungaro, ambos rivales directos de Los Monos en la disputa territorial.

En ese marco, el intendente rosarino se preguntó quién depositó el mensaje en el suelo, ya que “varias horas después de haber juntado los casquillos de balas aparece un cartón con una amenaza, que mide cien veces lo que un casquillo de bala”.

Javkin también cuestionó al personal policial, que debía estar presente cuando tirotearon el recinto, a raíz de un acuerdo con el gobierno provincial firmado en diciembre del 2022.

“En este y en varios distritos más, a pedido de autoridades de la policía, brindamos un lugar físico para que haya un destacamento funcionando las 24 horas, por eso uno se pregunta por qué no funciona, por qué no están viniendo a cumplir el acuerdo”, sostuvo Javkin, quien agregó: “No es que dude de la policía, es que no están. ¿Cómo puede ser que hace siete días que recibimos amenazas constantes, y la policía no reacciona a balaceras contra edificios donde están ellos mismos?".

Luego, el ministro Rimaldi aseguró que “el gobernador (Omar) Perotti destacó 700 policías para el patrullaje permanente de la ciudad de Rosario, están discriminados en todo el ámbito central de la ciudad”.

Sobre el acuerdo firmado entre Rosario y Santa Fe, Rimaldi declaró durante una rueda de prensa en la sede rosarina del gobierno provincial, que “en todos los destacamentos tenía que haber policías más un móvil patrullero, que es el convenio firmado con el gobernador”.

"En este caso, estamos iniciando con el jefe de policía de Rosario un sumario administrativo para delegar la responsabilidad de los policías que no estaban trabajando, ya que no es uno solo: si es un turno de 24 horas tendría que haber como mínimo seis policías de turno", dijo.