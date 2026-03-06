Patricia Bullrich recibió a la familia de Germán Giuliani, el argentino que permanece detenido en Venezuela
El encuentro se realizó apenas 24 horas después de que la dirigente recibiera al gendarme Nahuel Gallo. Sin avances formales sobre la liberación, pidieron mayor celeridad por el abogado que lleva 9 meses detenido.
Patricia Bullrich con la familia de Germán Guiliani.
La senadora Patricia Bullrich mantuvo este viernes una reunión con los familiares de Germán Giuliani, el abogado argentino que permanece detenido en Venezuela desde mayo de 2025. El encuentro se realizó apenas 24 horas después de que la dirigente recibiera al gendarme Nahuel Gallo, quien recuperó su libertad tras más de 440 días preso en ese país y regresó recientemente a la Argentina.
La reunión tuvo lugar en el despacho de Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y contó también con la participación de la diputada libertaria Sabrina Ajmechet. Allí, la familia del detenido expuso su preocupación por la situación judicial y humanitaria de Giuliani, quien es actualmente el único ciudadano argentino que continúa preso en territorio venezolano.
Del encuentro participaron la madre del detenido, su esposa Virginia, sus hermanas Karina y Lorena, y un amigo cercano, Diego. También estuvo presente la activista venezolana y defensora de derechos humanos Elisa Trotta.
Tras la reunión, Bullrich difundió en sus redes sociales un video en el que se ve a los familiares presentarse y luego tomar la palabra a la senadora. Allí reafirmó el reclamo por la liberación del argentino. “Estamos peleando para que Germán vuelva a casa. Queremos que Germán vuelva, es absolutamente fundamental. Es el último argentino que queda”, expresó la dirigente.
Embed
En el mismo mensaje, la senadora cerró con una frase dirigida al detenido: “Te vamos a traer aquí, a la Argentina, a tu país”.
Una reunión reservada
El encuentro se desarrolló a puertas cerradas, con la participación exclusiva de los familiares y de las dos legisladoras. Por ese motivo, no trascendieron detalles adicionales sobre las conversaciones mantenidas durante la reunión.
La familia Giuliani mantiene desde hace meses un fuerte reclamo público para lograr la liberación del abogado, detenido en Venezuela en un contexto de operativos masivos contra opositores y extranjeros.
Según explicó Vanesa Giuliani, hermana del detenido, Germán había viajado al país caribeño en mayo de 2025 por motivos comerciales. Sin embargo, fue arrestado cuando estaba por regresar a la Argentina.
“Mi hermano fue a trabajar y ya se volvía cuando lo detienen en un contexto de detenciones masivas. Ese día detuvieron a unas 80 personas más”, relató.
La familia sostiene que Giuliani no tenía participación política y que su detención fue arbitraria. Además, denunciaron que en Venezuela existen normas, como la llamada “ley contra el odio”, que permiten arrestar a personas si las autoridades consideran que el contenido de sus teléfonos o redes sociales es contrario al régimen.
Más de nueve meses detenido
El abogado argentino permanece recluido en el Centro Penitenciario Yare II, una de las cárceles más conocidas del sistema penitenciario venezolano. Según denunciaron sus familiares, no existe una causa clara ni pruebas en su contra, aunque las autoridades venezolanas lo acusan de delitos como terrorismo, narcotráfico o mercenarismo, cargos que la familia rechaza de plano.
La situación se volvió aún más angustiante para sus allegados tras la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo. Muchos esperaban que Giuliani recuperara la libertad al mismo tiempo, algo que finalmente no ocurrió.
En las últimas horas también surgió una controversia política. Bullrich cuestionó públicamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no haber incluido a Giuliani en el operativo que permitió el regreso de Gallo al país.
Embed
Estamos trabajando todos los días para que Germán Giuliani vuelva a la Argentina.
Junto a su familia, seguimos firmes reclamando su liberación.
Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa. pic.twitter.com/U3fBxYhyqh
La esposa del detenido reconoció que la familia no sabía que la AFA había participado en la gestión del vuelo. “Eso fue una sorpresa. Nadie nos llamó, no sabíamos que Nahuel venía. Cuando vimos el avión pensamos que venía mi hermano también”, contó.
Comunicaciones breves y controladas
La familia también denunció que el contacto con Giuliani es extremadamente limitado. Según relató su hermana, el detenido puede realizar una llamada cada 15 días y por apenas dos minutos, siempre con un custodio presente y el teléfono en altavoz.
En una de esas conversaciones recientes, el abogado les dijo que podría ser liberado entre martes y miércoles de la semana pasada, lo que generó una gran expectativa en su entorno. “Eso nos llenó de esperanza”, señalaron.
Sin embargo, hasta el momento no hubo novedades oficiales sobre su liberación, por lo que la familia mantiene su reclamo ante el Gobierno argentino y organismos internacionales para lograr que el abogado pueda regresar al país.