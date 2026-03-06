Patricia Bullrich recibió a la familia de Germán Giuliani, el argentino que permanece detenido en Venezuela

Embed

En el mismo mensaje, la senadora cerró con una frase dirigida al detenido: “Te vamos a traer aquí, a la Argentina, a tu país”.

Una reunión reservada

El encuentro se desarrolló a puertas cerradas, con la participación exclusiva de los familiares y de las dos legisladoras. Por ese motivo, no trascendieron detalles adicionales sobre las conversaciones mantenidas durante la reunión.

La familia Giuliani mantiene desde hace meses un fuerte reclamo público para lograr la liberación del abogado, detenido en Venezuela en un contexto de operativos masivos contra opositores y extranjeros.

Según explicó Vanesa Giuliani, hermana del detenido, Germán había viajado al país caribeño en mayo de 2025 por motivos comerciales. Sin embargo, fue arrestado cuando estaba por regresar a la Argentina.

“Mi hermano fue a trabajar y ya se volvía cuando lo detienen en un contexto de detenciones masivas. Ese día detuvieron a unas 80 personas más”, relató.

La familia sostiene que Giuliani no tenía participación política y que su detención fue arbitraria. Además, denunciaron que en Venezuela existen normas, como la llamada “ley contra el odio”, que permiten arrestar a personas si las autoridades consideran que el contenido de sus teléfonos o redes sociales es contrario al régimen.

Más de nueve meses detenido

El abogado argentino permanece recluido en el Centro Penitenciario Yare II, una de las cárceles más conocidas del sistema penitenciario venezolano. Según denunciaron sus familiares, no existe una causa clara ni pruebas en su contra, aunque las autoridades venezolanas lo acusan de delitos como terrorismo, narcotráfico o mercenarismo, cargos que la familia rechaza de plano.

La situación se volvió aún más angustiante para sus allegados tras la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo. Muchos esperaban que Giuliani recuperara la libertad al mismo tiempo, algo que finalmente no ocurrió.

En las últimas horas también surgió una controversia política. Bullrich cuestionó públicamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no haber incluido a Giuliani en el operativo que permitió el regreso de Gallo al país.

La esposa del detenido reconoció que la familia no sabía que la AFA había participado en la gestión del vuelo. “Eso fue una sorpresa. Nadie nos llamó, no sabíamos que Nahuel venía. Cuando vimos el avión pensamos que venía mi hermano también”, contó.

Comunicaciones breves y controladas

La familia también denunció que el contacto con Giuliani es extremadamente limitado. Según relató su hermana, el detenido puede realizar una llamada cada 15 días y por apenas dos minutos, siempre con un custodio presente y el teléfono en altavoz.

En una de esas conversaciones recientes, el abogado les dijo que podría ser liberado entre martes y miércoles de la semana pasada, lo que generó una gran expectativa en su entorno. “Eso nos llenó de esperanza”, señalaron.

Sin embargo, hasta el momento no hubo novedades oficiales sobre su liberación, por lo que la familia mantiene su reclamo ante el Gobierno argentino y organismos internacionales para lograr que el abogado pueda regresar al país.