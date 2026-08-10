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Video: la insólita maniobra con la que robaron $38 millones en una estación de servicio

El engaño fue descubierto luego de que la empresa detectara un faltante millonario. Los investigadores reconstruyeron cómo cambiaron el dispositivo de cobro y siguieron el recorrido del dinero.

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El video de la maniobra con la que adulteraron un posnet y robaron $38 millones en una estación de servicio

El video de la maniobra con la que adulteraron un posnet y robaron $38 millones en una estación de servicio

Un grupo de delincuentes logró robar $38 millones de una estación de servicio de San Martín mediante una maniobra que consistía en adulterar el posnet utilizado para cobrar el combustible. La investigación comenzó a principios de mayo, luego de que la empresa Shell denunciara un faltante de dinero, y terminó con cuatro personas detenidas.

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El caso salió a la luz cuando la petrolera detectó una diferencia importante en sus cuentas y dio aviso al Ministerio Público Fiscal. A partir de la denuncia, la Policía Bonaerense inició una investigación para determinar cómo se había producido el faltante.

Las primeras pistas llevaron a los investigadores a sospechar de una manipulación del terminal electrónico de cobro, a través del cual los responsables habrían desviado el dinero de las ventas hacia cuentas propias.

Cómo fue la maniobra con el posnet

Las cámaras de seguridad de la estación de servicio fueron una de las principales pruebas para reconstruir el hecho. En las imágenes aparece un hombre que llega al lugar a bordo de un Volkswagen Gol y, aprovechando un descuido de uno de los empleados, se acerca al dispositivo de cobro.

Según la investigación, en ese momento intercambió el posnet original por otro adulterado. El aparato manipulado permaneció funcionando durante un período de tiempo sin que el cambio fuera advertido.

De esta manera, las operaciones realizadas por los clientes comenzaron a procesarse a través del dispositivo intervenido, lo que permitió desviar los fondos correspondientes a las ventas.

El faltante fue detectado posteriormente durante un control interno de la empresa. A partir del análisis de los registros electrónicos y bancarios, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido del dinero y determinar que $38 millones habían sido transferidos a distintas cuentas.

Cuatro detenidos y allanamientos en Almirante Brown

El seguimiento de las transferencias permitió identificar a los titulares de las cuentas que recibieron el dinero y que fueron considerados partícipes necesarios de la maniobra.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo Sergio Carrizo, de 42 años; René Brandan Rodrigo Maximiliano, de 36; José Agustín Gauna, de 26; y Florencia Alcaraz, de 29.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia autorizó cuatro allanamientos en domicilios de Almirante Brown. Los operativos fueron realizados por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron seis teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para profundizar el análisis de las comunicaciones y los movimientos financieros relacionados con la investigación.

La causa está a cargo de la UFIJ N° 08, de la fiscal Verónica Pérez, y del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, encabezado por Nicolás Schiavo.

En pocas palabras

  • Adulteraron un posnet: Presos por robar $38 millones de una estación de servicio en San Martín mediante un dispositivo manipulado.
  • Maniobra descubierta: Cámaras de seguridad captaron el momento en que cambiaron el terminal de cobro por uno adulterado.
  • Detenidos e investigación: Cuatro personas fueron arrestadas y se secuestraron celulares en allanamientos en Almirante Brown.
Resumen generado por Thinkindot AI
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