Video: la insólita maniobra con la que robaron $38 millones en una estación de servicio

Según la investigación, en ese momento intercambió el posnet original por otro adulterado. El aparato manipulado permaneció funcionando durante un período de tiempo sin que el cambio fuera advertido.

De esta manera, las operaciones realizadas por los clientes comenzaron a procesarse a través del dispositivo intervenido, lo que permitió desviar los fondos correspondientes a las ventas.

El faltante fue detectado posteriormente durante un control interno de la empresa. A partir del análisis de los registros electrónicos y bancarios, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido del dinero y determinar que $38 millones habían sido transferidos a distintas cuentas.

Cuatro detenidos y allanamientos en Almirante Brown

El seguimiento de las transferencias permitió identificar a los titulares de las cuentas que recibieron el dinero y que fueron considerados partícipes necesarios de la maniobra.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo Sergio Carrizo, de 42 años; René Brandan Rodrigo Maximiliano, de 36; José Agustín Gauna, de 26; y Florencia Alcaraz, de 29.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia autorizó cuatro allanamientos en domicilios de Almirante Brown. Los operativos fueron realizados por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron seis teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para profundizar el análisis de las comunicaciones y los movimientos financieros relacionados con la investigación.

La causa está a cargo de la UFIJ N° 08, de la fiscal Verónica Pérez, y del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, encabezado por Nicolás Schiavo.