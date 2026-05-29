El fiscal del caso Agostina Vega habló en exclusiva con A24: "La buscamos con y sin vida"

La primera respuesta del fiscal dio paso a que señalara que se trabaja con dos equipos diferentes de los perros entrenados para la desaparición de personas. Actúan al mismo tiempo los canes que se entrenan sobre hallar a personas con vida y también el otro escuadrón con canes que buscan cuerpos sin vida.

El caso mantiene en vilo a la provincia y ya tiene un detenido: Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien fue imputado por privación ilegítima de la libertad. Según la investigación, Agostina fue vista por última vez cuando tomó un taxi hasta el barrio Cofico, donde cámaras de seguridad la registraron ingresando a la casa del sospechoso.

Garzón explicó que la investigación sigue varias hipótesis y confirmó que el “epicentro de la prueba” continúa concentrado tanto en el detenido como en la ciudad de Córdoba. Además, señaló que un vehículo podría ser una pieza clave para reconstruir los movimientos posteriores a la desaparición.

Mientras tanto, la familia sostiene la esperanza de encontrar a Agostina con vida. La causa permanece bajo secreto de sumario y las autoridades no descartan ninguna línea investigativa, incluida la posibilidad de que hayan participado más personas. El fiscal, ante otra pregunta de A24 declinó confirmar si tenía una grabación en que se la viera a Agostina salir de esa casa.

Agostina Vega y casa allanada Agostina, la niña de 14 años, de quien el fiscal dijo: "La buscamos viva, pero la buscamos muerta, también". (Foto: Archivo)

La clave de lo sucedido en la casa

Las pistas conocidas por la prensa llegan hasta una casa en la que se ve por última vez a Agositna. Está con Barrelier, pareja de su madre o una persona que mantuvo una relación. De ese vínculo surgió el contacto con la niña Agostina. Pero todo se complicó procesalmente cuando la madre de Agostina declaró: "Claudio, por favor que me devuelvan a su hija". Eso puso la causa en torno a la posibilidad de un delito "intrafamiliar" (más allá de la continuidad de la relación de la madre de Agostina con Barrelier).

Pero en su declaración periodística - y extensa - de hoy, el fiscal dio un elemento más a los periodistas que, por el momento, no se sabía a ciencia cierta. El dr. Garzón, por lo que dijo conocer, tiene acreditado que la niña dejó, un tiempo después la casa en la que se la vio entrar.

Peor todavía, no quiso decir si tenía un registro en imágen de esa salida. De ser así, el fiscal sabe si ese hecho clave se dio con la niña con vida y con posibilidad de desplazarse por sus propios medios, aún contra su propia voluntad.

Tal vez por eso, el fiscal reinterpretó una frase clásica en temas judiciales y policiales. "El tiempo que pasa, es la verdad que huye". El fiscal dijo por televisión:" El tiempo que se acelera, es la verdad que se acerca". Lo importante es en qué condición puede estar la joven desaparecida hace 6 días. Agostina Vega, de solo 14 años.