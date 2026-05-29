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Desesperada búsqueda

El fiscal del caso Agostina Vega habló en exclusiva con A24: "La buscamos con y sin vida"

La adolescente desapareció el domingo pasado. Se la vio ingresar a una casa con un hombre mayor. Está imputado. Pero el fiscal dice que tiene elementos que confirman que la chica de 14 años salió de ese lugar. No quiso dar más detalles sobre ese tema fundamental.

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La buscamos viva y también la buscamos muerta

"La buscamos viva y también la buscamos muerta", dijo el fiscal que investiga la desaparción de Agostina Vega. (Foto: Captura de TV)

"La buscamos viva y la buscamos sin vida también", dijo a A24 el fiscal Raúl Garzón que investiga la desaparición de Agostina Vega en Córdoba. El principal conductor de la investigación dice que ninguna hipótesis se descarta porque la joven hoy está considerada como "desaparecida".

Leé también El dramático audio de la madre de Agostina Vega al único detenido: "Claudio, por favor..."
photoLa madre de Agostina Vega difundió un desesperado mensaje y pidió que la adolescente sea devuelta “sin daño”. (Foto: archivo)

El doctor Vega precisó que la persona que está imputada se debe a que hay indicios de que la joven de 14 años estuvo con esa persona y que luego, desapareció. El fiscal destacó el valor del "alerta Sofía" como un elemento fundamental para poner en marcha a la Justicia y a la policía en la búsqueda de una persona.

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Garzón también hizo una revelación importante. Hasta ahora, sólo hay documentación o registros que la muestran a Agostina ingresando en una casa. Pero, para el fiscal habría elementos que permiten suponer que -de una manera u otra- dejó ese lugar. No quiso dar mayores precisiones ante una pregunta específica de A24 y se limitó a decir: "Sabemos que ella entró y en esa casa no está. Por lo tanto, es fácil deducir que salió de ese lugar". Pero no dijo cómo y si estaba con vida o no.

La primera respuesta del fiscal dio paso a que señalara que se trabaja con dos equipos diferentes de los perros entrenados para la desaparición de personas. Actúan al mismo tiempo los canes que se entrenan sobre hallar a personas con vida y también el otro escuadrón con canes que buscan cuerpos sin vida.

El caso mantiene en vilo a la provincia y ya tiene un detenido: Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien fue imputado por privación ilegítima de la libertad. Según la investigación, Agostina fue vista por última vez cuando tomó un taxi hasta el barrio Cofico, donde cámaras de seguridad la registraron ingresando a la casa del sospechoso.

Garzón explicó que la investigación sigue varias hipótesis y confirmó que el “epicentro de la prueba” continúa concentrado tanto en el detenido como en la ciudad de Córdoba. Además, señaló que un vehículo podría ser una pieza clave para reconstruir los movimientos posteriores a la desaparición.

Mientras tanto, la familia sostiene la esperanza de encontrar a Agostina con vida. La causa permanece bajo secreto de sumario y las autoridades no descartan ninguna línea investigativa, incluida la posibilidad de que hayan participado más personas. El fiscal, ante otra pregunta de A24 declinó confirmar si tenía una grabación en que se la viera a Agostina salir de esa casa.

Agostina Vega y casa allanada
Agostina, la ni&ntilde;a de 14 a&ntilde;os, de quien el fiscal dijo: "La buscamos viva, pero la buscamos muerta, tambi&eacute;n". (Foto: Archivo)

Agostina, la niña de 14 años, de quien el fiscal dijo: "La buscamos viva, pero la buscamos muerta, también". (Foto: Archivo)

La clave de lo sucedido en la casa

Las pistas conocidas por la prensa llegan hasta una casa en la que se ve por última vez a Agositna. Está con Barrelier, pareja de su madre o una persona que mantuvo una relación. De ese vínculo surgió el contacto con la niña Agostina. Pero todo se complicó procesalmente cuando la madre de Agostina declaró: "Claudio, por favor que me devuelvan a su hija". Eso puso la causa en torno a la posibilidad de un delito "intrafamiliar" (más allá de la continuidad de la relación de la madre de Agostina con Barrelier).

Pero en su declaración periodística - y extensa - de hoy, el fiscal dio un elemento más a los periodistas que, por el momento, no se sabía a ciencia cierta. El dr. Garzón, por lo que dijo conocer, tiene acreditado que la niña dejó, un tiempo después la casa en la que se la vio entrar.

Peor todavía, no quiso decir si tenía un registro en imágen de esa salida. De ser así, el fiscal sabe si ese hecho clave se dio con la niña con vida y con posibilidad de desplazarse por sus propios medios, aún contra su propia voluntad.

Tal vez por eso, el fiscal reinterpretó una frase clásica en temas judiciales y policiales. "El tiempo que pasa, es la verdad que huye". El fiscal dijo por televisión:" El tiempo que se acelera, es la verdad que se acerca". Lo importante es en qué condición puede estar la joven desaparecida hace 6 días. Agostina Vega, de solo 14 años.

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