Búsqueda de Loan: una nueva pista podría cambiar el rumbo de la investigación

El lugar donde se realizó la búsqueda es una casa semiabandonada en muy mal estado, que está alejada del pueblo. Los efectivos grabaron un video que muestra al detalle las condiciones en las que se encuentra el lugar.

Fuentes de la investigación señalaron que Antonio Benítez, tío del menor de 5 años y uno de los tres sospechosos del caso, frecuentó esta vivienda los días posteriores a la desaparición del niño, antes de ser apresado.

Hasta el momento, la causa cuenta con tres detenidos: el tío del nene, Bernardino Antonio Benítez, la tía del nene, Mónica del Carmen Millapi, y la pareja de esta, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez. Los tres fueron detenidos horas después de que comenzara la búsqueda, debido a que se trataban de los tres adultos que estaban a cargo del cuidado del menor cuando salieron a recolectar naranjas.

Mientras se buscan más pistas en torno al nuevo hallazgo, hubo un llamado anónimo por parte de un hombre que aseguró haberlo visto en una camioneta en Chaco y un video donde aparece un rodado similar al descrito en la comunicación con movimientos extraños que están siendo analizados por la Justicia.

En tanto, la Fiscalía solicitó que se rastreen todas las antenas de la zona para conocer cuáles fueron las llamadas telefónicas y que se auditen los teléfonos de cada uno de los familiares que estuvieron presentes en el último almuerzo de Loan, previo a su desaparición. De esta manera, los investigadores buscan si hay más sospechosos involucrados.

Los padres del niño correntino tienen abogados distintos

Una fuente cercana a la causa reveló a Infobae que uno de los motivos del alejamiento entre los padres de Loan sería la decisión de María,la mamá del pequeño, de hablar con los medios tras salir de la Fiscalía, lo que provocó la reacción del abogado anterior. Ahora, ella está representada por Fabián Lucero y Néstor Luque, dos abogados de Goya con conocimiento de la zona rural.

Por su parte, José Peña, el papá de Loan, cuenta con la representación de Roberto Méndez, quien estuvo en la zona donde desapareció Loan, brindando declaraciones a la prensa.

Jorge Monti, abogado de los tres detenidos, habló con los medios presentes en Corrientes y sostuvo que sus defendidos "son inocentes" y consideró que no se trata de una desaparición: "No creo que se haya perdido".

"Entiendo que necesitamos un tiempo porque es una causa que dispone de pocas pruebas. Es un caso rarísimo donde no conseguimos pruebas suficientes, donde aparecen elementos extraños", indicó.

Con respecto a la reconstrucción de los menores en la zona donde desapareció Loan, señaló: "Se realizó un acto procesal muy valioso porque se mostraron colaborativos. Coincide con lo dado a conocer de la cámara gesell".

A su vez, adelantó que las pruebas que mañana se presentarán "van a generar mucho ruido".

Contrario al abogado defensor, Roberto Méndez, defensor del papá del chico desaparecido, sostiene la hipótesis inicial y remarcó que no hay pruebas que constaten otro escenario.

"Es muy complejo y dinámico el caso, no vemos otras pruebas por las que no pensar que se perdió. Hay minutos en los que no se sabe qué hicieron y tenemos que empezar a tener más información", finalizó.