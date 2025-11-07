En vivo Radio La Red
Policiales
El Palomar
policía
Inseguridad

El Palomar: un ex policía mató a un adolescente que intentó robarle el auto junto a un cómplice

El efectivo retirado baleó a uno de los asaltantes, que murió a pocos metros, pero el otro escapó. Este fue el cuarto caso similar en la zona en las últimas semanas.

Un ex policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a un adolescente que intentó robarle el auto junto a un cómplice en el partido bonaerense de El Palomar. El episodio se produjo cuando el hombre llegaba a su casa junto a su esposa y fue sorprendido por dos delincuentes armados en moto.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Montarce y Estomba, cuando los jóvenes rompieron el vidrio del acompañante del vehículo y lo amenazaron a punta de pistola. Según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, el ex uniformado se identificó como oficial primero retirado y disparó con su pistola Bersa calibre 9 milímetros.

Uno de los asaltantes cayó herido a pocos metros del lugar y murió en la vía pública, mientras que el otro logró escapar en la motocicleta blanca con la que habían llegado.

Personal del SAME se hizo presente en la escena y confirmó el fallecimiento del joven, cuyo cuerpo quedó tendido sobre el asfalto. En el lugar también trabajaron efectivos de la comisaría 6ª de Morón y la Fiscalía N° 7, a cargo del doctor Tomassone, que por el momento no adoptó medidas judiciales contra el policía retirado.

El caso quedó caratulado como “intento de robo agravado y homicidio”, y se espera que en las próximas horas se analicen las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al cómplice prófugo.

Una seguidilla de hechos violentos en la zona

Con este episodio, ya son cuatro los jóvenes que murieron en hechos similares en El Palomar en las últimas semanas. Entre ellos, el caso de Ariel Muñoz, de 16 años, abatido por un policía que trabajaba como chofer de aplicación, y el de dos adolescentes que perdieron la vida tras intentar asaltar a un comisario retirado.

Las autoridades locales advierten sobre el aumento de intentos de robo a mano armada y el creciente número de enfrentamientos entre delincuentes y ex efectivos policiales, una tendencia que vuelve a poner en debate el uso de armas por parte de los retirados de las fuerzas de seguridad.

