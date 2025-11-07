El Palomar: un ex policía mató a un adolescente que intentó robarle el auto junto a un cómplice

Embed

El caso quedó caratulado como “intento de robo agravado y homicidio”, y se espera que en las próximas horas se analicen las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al cómplice prófugo.

Una seguidilla de hechos violentos en la zona

Con este episodio, ya son cuatro los jóvenes que murieron en hechos similares en El Palomar en las últimas semanas. Entre ellos, el caso de Ariel Muñoz, de 16 años, abatido por un policía que trabajaba como chofer de aplicación, y el de dos adolescentes que perdieron la vida tras intentar asaltar a un comisario retirado.

Las autoridades locales advierten sobre el aumento de intentos de robo a mano armada y el creciente número de enfrentamientos entre delincuentes y ex efectivos policiales, una tendencia que vuelve a poner en debate el uso de armas por parte de los retirados de las fuerzas de seguridad.