Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier en el caso Agostina Vega: qué pruebas encontró la fiscalía

Sin embargo, la reconstrucción de los movimientos de esa noche abrió interrogantes sobre lo ocurrido durante ese período y sobre la posibilidad de que el acusado hubiera cometido el crimen sin ser advertido por quienes estaban en la casa.

La mujer había asegurado que la noche del asesinato Barrelier compartió una cena con ella y con la hija de ambos, que luego salió por un breve lapso y regresó para continuar la reunión familiar. (Foto: archivo)

Mensajes borrados y limpieza de la escena del crimen

Además, los investigadores avanzan sobre el contenido del teléfono celular de Palmero. Según surge de la pesquisa, fueron detectados chats considerados de interés para la causa que habrían sido eliminados. La sospecha es que esos mensajes fueron borrados a pedido de Barrelier, una circunstancia que ahora forma parte de las pruebas evaluadas por la fiscalía.

Otra de las hipótesis que cobró fuerza en las últimas horas apunta a una posible limpieza de la escena del crimen y a la eliminación de elementos vinculados al desmembramiento del cuerpo de Agostina. Los peritos trabajan sobre distintos rastros hallados en la vivienda y analizan sectores específicos donde se habrían realizado tareas de limpieza selectiva.

Los peritos analizan sectores específicos donde se habrían realizado tareas de limpieza selectiva. (Foto: archivo)

De acuerdo con fuentes de la investigación, esas acciones no habrían sido uniformes en toda la casa, sino concentradas en áreas consideradas clave para la reconstrucción de los hechos.

En paralelo, los especialistas llevan adelante un análisis integral del perfil de Palmero para establecer si su conducta se limitó a un eventual encubrimiento o si existió algún grado de intervención más activa en la secuencia criminal. Por el momento, la imputación continúa siendo por encubrimiento agravado.

La fiscalía también busca determinar si en la habitación utilizada por Barrelier existían cámaras de seguridad u otros dispositivos de registro que permitan recuperar información relevante sobre los movimientos ocurridos antes y después del asesinato.

El pedido de la familia de Agostina Vega

La querella que representa a la familia de Agostina había solicitado avanzar sobre la situación procesal de Palmero. La abogada Fernanda Alaniz sostuvo que la mujer se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el crimen y reclamó nuevas medidas probatorias para esclarecer qué conocimiento tuvo de lo sucedido.

Además de Barrelier y Palmero, permanecen imputados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. (Foto: archivo)

La causa cuenta actualmente con cuatro personas detenidas. Además de Barrelier y Palmero, permanecen imputados Osvaldo Fassetta, amigo del principal acusado, y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que, según la investigación, fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado de Ampliación Ferreyra, a unos 15 kilómetros del lugar donde se produjo el crimen.