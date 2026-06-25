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CUATRO DETENIDOS

Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier en el caso Agostina Vega: qué pruebas encontró la fiscalía

Marianela Palmero fue arrestada acusada de encubrimiento agravado. La Justicia investiga una posible limpieza de la escena donde fue asesinada Agostina Vega.

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Marianela Palmero fue arrestada acusada de encubrimiento agravado

Marianela Palmero fue arrestada acusada de encubrimiento agravado, mientras que la fiscalía investiga su participación en una posible limpieza de la escena donde fue asesinada la adolescente. (Foto: archivo)

Marianela Palmero, pareja del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, quedó detenida en Córdoba acusada de encubrimiento agravado. La fiscalía analiza contradicciones en sus declaraciones, mensajes eliminados de su teléfono y otras pruebas incorporadas al expediente.

Leé también La desgarradora súplica de la mamá de Agostina Vega a Claudio Barrelier mientras buscaba a su hija
Los reveladores chats entre la mamá de Agostina Vega y Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

Personal de la Policía de Córdoba concretó el procedimiento en la vivienda de la madre de Claudio Barrelier, donde Palmero se encontraba alojada junto a la hija que tiene en común con el principal imputado.

Inconsistencias en su declaración

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer el rol de la mujer en las horas posteriores al crimen ocurrido en una vivienda del barrio Cofico.

Uno de los aspectos bajo análisis son las inconsistencias detectadas entre los horarios aportados por Palmero durante su declaración y la reconstrucción realizada por los investigadores. Como testigo, la mujer había asegurado que la noche del asesinato Barrelier compartió una cena con ella y con la hija de ambos, que luego salió por un breve lapso y regresó para continuar la reunión familiar.

Sin embargo, la reconstrucción de los movimientos de esa noche abrió interrogantes sobre lo ocurrido durante ese período y sobre la posibilidad de que el acusado hubiera cometido el crimen sin ser advertido por quienes estaban en la casa.

La mujer había asegurado que la noche del asesinato Barrelier compartió una cena con ella y con la hija de ambos, que luego salió por un breve lapso y regresó para continuar la reunión familiar. (Foto: archivo)

La mujer había asegurado que la noche del asesinato Barrelier compartió una cena con ella y con la hija de ambos, que luego salió por un breve lapso y regresó para continuar la reunión familiar. (Foto: archivo)

Mensajes borrados y limpieza de la escena del crimen

Además, los investigadores avanzan sobre el contenido del teléfono celular de Palmero. Según surge de la pesquisa, fueron detectados chats considerados de interés para la causa que habrían sido eliminados. La sospecha es que esos mensajes fueron borrados a pedido de Barrelier, una circunstancia que ahora forma parte de las pruebas evaluadas por la fiscalía.

Otra de las hipótesis que cobró fuerza en las últimas horas apunta a una posible limpieza de la escena del crimen y a la eliminación de elementos vinculados al desmembramiento del cuerpo de Agostina. Los peritos trabajan sobre distintos rastros hallados en la vivienda y analizan sectores específicos donde se habrían realizado tareas de limpieza selectiva.

Los peritos analizan sectores específicos donde se habrían realizado tareas de limpieza selectiva. (Foto: archivo)

Los peritos analizan sectores específicos donde se habrían realizado tareas de limpieza selectiva. (Foto: archivo)

De acuerdo con fuentes de la investigación, esas acciones no habrían sido uniformes en toda la casa, sino concentradas en áreas consideradas clave para la reconstrucción de los hechos.

En paralelo, los especialistas llevan adelante un análisis integral del perfil de Palmero para establecer si su conducta se limitó a un eventual encubrimiento o si existió algún grado de intervención más activa en la secuencia criminal. Por el momento, la imputación continúa siendo por encubrimiento agravado.

La fiscalía también busca determinar si en la habitación utilizada por Barrelier existían cámaras de seguridad u otros dispositivos de registro que permitan recuperar información relevante sobre los movimientos ocurridos antes y después del asesinato.

El pedido de la familia de Agostina Vega

La querella que representa a la familia de Agostina había solicitado avanzar sobre la situación procesal de Palmero. La abogada Fernanda Alaniz sostuvo que la mujer se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el crimen y reclamó nuevas medidas probatorias para esclarecer qué conocimiento tuvo de lo sucedido.

Además de Barrelier y Palmero, permanecen imputados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. (Foto: archivo)

Además de Barrelier y Palmero, permanecen imputados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. (Foto: archivo)

La causa cuenta actualmente con cuatro personas detenidas. Además de Barrelier y Palmero, permanecen imputados Osvaldo Fassetta, amigo del principal acusado, y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que, según la investigación, fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado de Ampliación Ferreyra, a unos 15 kilómetros del lugar donde se produjo el crimen.

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