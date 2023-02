Caso Báez Sosa: qué penas podrían recibir Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo por "falso testimonio"

Ayer, tras conocerse la sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores también aceptó el inicio de una causa contra ambos jóvenes.

De acuerdo al Código Penal, de ser encontrados culpables, la posible pena por este delito es de un mes a cuatro años de prisión. Sin embargo, si el falso testimonio se comete en “en perjuicio del inculpado”, la pena puede ser de uno a diez años de prisión.

Los relatos que complican a Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo

En su declaración durante el juicio en Dolores, Juan Pedro Guarino dijo que sintió “vergüenza y mucho dolor”, pero sostuvo que no vio ninguno de los golpes. También contó que estaba “cansado” de que siempre se pelearan y que le había prometido a su novia y a su madre que si volvía a hacerlo, se iba de Gesell.

“Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta, y no lo podía creer”, dijo del momento de la salida. “Veo a todos los otros, a Máximo Thomsen contra un chico tirado en el piso, después me entero quién era. Al otro día me entero. Cuando vi eso no lo pude creer. Me enojó muchísimo, y me fui”, relató.

rugbiers-guarino-juicio_0.jpg Juicio por Báez Sosa: Guarino pidió que los imputados “paguen por lo que hicieron” y les dio las condolencias a los padres de Fernando (Foto: NA).

“No pude creer, imaginé que se estaban peleando de vuelta y, ya cansado, me fui. Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado anteriores veces. Yo había hablado con mi mamá y con mi novia, que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones. Por eso digo que no lo podía crear”, dijo.

Sin embargo, cuando el abogado Fernando Burlando le preguntó si vio alguno de los golpes que recibió Fernando, dijo que no, que no vio golpes de ninguno de los acusados. “¿Se movía la persona que estaba en el piso, Juan?”, preguntó el abogado. “Por lo que llegue a ver, no”, respondió Guarino.

Por su cuenta, Tomás Colazo afirmó haber visto a Máximo Thomsen y a Ciro Pertossi “cerca” de la víctima, cuando estaba tirada en el piso, inmóvil, tras una “pelea”. No pudo decir quiénes le habían pegado a Fernando hasta su deceso.