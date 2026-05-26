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Tiene una condena por abuso sexual y la Justicia le permitió ir a la facultad: "Las chicas no saben que tienen a un..."

El sentenciado también fue denunciado por hostigar con mensajes a la víctima y tiene que estar preso hasta 2031. El Juzgado de Ejecución 2 de La Plata fue el que aprobó el beneficio.

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Autorizaron a un violador condenado a cursar en la Facultad de Derecho. (Foto: captura A24).

Autorizaron a un violador condenado a cursar en la Facultad de Derecho. (Foto: captura A24).

La decisión judicial que autorizó a un ex policía condenado por abuso sexual a salir de prisión para cursar en la universidad generó una fuerte polémica en La Plata. Mariano Hernán Cianis, sentenciado a 15 años de cárcel por abusar durante más de una década de la hija de su pareja, fue habilitado a asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), lo que desató indignación entre estudiantes, docentes y la familia de la víctima.

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El caso volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la joven denunciara nuevos episodios de hostigamiento. Según relató su madre, el condenado le envió mensajes desde la cárcel para pedirle perdón y solicitar contacto, situación que derivó en una nueva presentación penal acompañada de capturas de pantalla.

En diálogo con A24, la víctima, Rocío y su madre, Viviana, expresaron su temor ante la posibilidad de que el abusador concurra este martes a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para rendir un examen final de Derecho Social del Trabajo. “Nos sentimos inseguras, favorecen al delincuente”, cuestionaron, mientras organizaban una vigilia y protesta pacífica frente a la sede universitaria ubicada en 48 entre 6 y 7.

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Viviana Aguirre, la madre de la víctima apuntó contra el Juez Nicolás Villafañe: “Tuvo un juicio político y no lo pudieron sacar, además tiene denuncias por maltrato. Liberó a un asesino y el mismo día mató a cuatro personas. Ahora libera a este tipo y las chicas no saben que tienen a un violador al lado”, sostuvo la mujer.

Nunca lo supieron y los decanos del lugar tampoco lo sabían, por eso exigimos justicia y que cumpla con la ley. Desde el 2020 que está estudiando”, indicó la madre en el lugar. “Siento pánico”, sostuvo en tanto Rocía, la joven abusada.

La convocatoria se realiza este martes a las 18 busca impedir que el condenado comparta espacios con otras estudiantes jóvenes dentro de la universidad.

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La denuncia que conmocionó a La Plata

La causa tomó notoriedad pública en 2014, cuando la víctima denunció que Cianis abusó sexualmente de ella de manera sistemática desde que tenía apenas 5 años. En ese momento, la joven tenía 17 y decidió romper el silencio sobre los hechos ocurridos durante más de una década.

De acuerdo con el expediente judicial, el ex oficial mayor de la Policía aprovechó la convivencia y el vínculo familiar para cometer los abusos en distintos lugares, incluyendo viviendas particulares, vehículos, hoteles alojamiento e incluso oficinas de la Delegación de Administración de la Procuración General en Quilmes.

Tras la denuncia, el acusado escapó a Brasil y permaneció prófugo durante dos años. Finalmente, en 2016, la Justicia logró localizarlo luego de rastrear un envío de dinero. La captura internacional fue ordenada por la jueza Marcela Garmendia.

En 2019, la Justicia platense homologó un juicio abreviado y lo condenó a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores agravada. La pena vence formalmente el 5 de julio de 2031.

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