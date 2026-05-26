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El desafiante posteo de Romina, la ex Eduardo Carrera, tras su salida de Gran Hermano

Romina Orthusteguy hizo una contundente publicación tras la expulsión de Eduardo Carrera, su expareja y padre de su hija, a quien asegura nunca reconoció públicamente.

26 may 2026, 17:07
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El desafiante posteo de Romina, la ex Eduardo Carrera, tras su salida de Gran Hermano
El desafiante posteo de Romina, la ex Eduardo Carrera, tras su salida de Gran Hermano
El desafiante posteo de Romina, la ex Eduardo Carrera, tras su salida de Gran Hermano

Romina Orthusteguy reaccionó a la eliminación de su expareja, Eduardo Carrera, de Gran Hermano (Telefe), en la gala del lunes 25 de mayo. Tras la salida del reality, la ex participante compartió un sugestivo posteo en redes junto a una foto de Mía, la hija que tuvieron y que, según aseguró, él nunca reconoció públicamente.

La historia entre ambos comenzó en la tercera edición del reality, emitida en 2003, donde protagonizaron una de las relaciones más turbulentas de la casa. Aunque el romance continuó fuera del programa, con el tiempo la relación terminó envuelta en fuertes conflictos, acusaciones de violencia y un largo distanciamiento.

Fue así que, en las últimas semanas, Orthusteguy reapareció en una entrevista para Bondi Live, donde contó detalles del vínculo y aseguró haber vivido “un infierno” tras el final del reality.

Como muestra de su alivio por el alejamiento del padre de su hija de la casa, la morocha posteó una foto de la joven de 21 años. Dando a entender cuál es en verdad el centro de su vida, escribió, sobre el retrato de la joven: “Te amo Mia ”.

ex de Eduardo Carrera

Cómo fue la salida de Eduardo Carrera de Gran Hermano

La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo atravesada por un clima de máxima tensión. Todas las miradas se posaron sobre el enfrentamiento entre Cinzia y Eduardo, dos participantes que supieron construir una fuerte alianza dentro de la casa, pero cuya relación terminó completamente quebrada después del regreso de ella al juego.

Desde ese momento, los cruces entre ambos fueron cada vez más notorios y la distancia quedó expuesta durante la noche de eliminación. Cuando Santiago del Moro anunció que Eduardo debía abandonar la competencia, gran parte de la casa se acercó a despedirlo con abrazos y muestras de cariño. Sin embargo, la participante venezolana mantuvo una actitud distante y apenas le dedicó un saludo frío antes de que cruzara la puerta.

Eduardo, por su parte, eligió dejar un mensaje cargado de emoción para Emanuel, uno de sus vínculos más cercanos dentro del reality: "Les deseo los mejor a todos, sobre todo a vos, Ema. Espero que ganes y que llegues a la final, que cumplas el sueño por tu hija". Luego, antes de retirarse definitivamente, volvió a respaldarlo frente a todos: "Con todo, Ema".

Finalmente, la eliminación se dio con un 57,7 por ciento de los votos del público, en una definición que dejó a Emanuel golpeado por la salida de uno de sus aliados más importantes. Con este nuevo escenario, el participante deberá reorganizar su estrategia en una casa donde las tensiones y rivalidades parecen crecer semana tras semana.

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