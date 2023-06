Caso Cecilia Strzyzoswki: el desesperado pedido de una testigo que complica al sospechoso

Embed

En la grabación que se conoció en las últimas horas, la mujer expresaba: “No quiero saber nada de lo que se dice, simplemente quiero aportar a que esto se esclarezca”.

Según se identificó, la mujer se llama Magalí Fernández Leyes, y se desempeñaba como trabajadora de prensa en la organización política liderada por Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Además, sostuvo: “Emocionalmente no estoy bien, mis hijos no están conmigo, están resguardados en otro lugar por una cuestión de seguridad. Son pocas las personas que saben donde estoy, entre esas el señor Gustavo Olivello. No dejen que mis hijos se separen, no dejen que ellos vayan donde no quieren ir”.

Y continúo: "Mi única seguridad es un botón antipático y seguridad permanente".

En ese mismo punto continuó: “Hay una persona que se acercó para poder llevárselos. Por favor, les voy a pedir que no dejen a mis hijos solos. Yo no me voy a suicidar, yo no me voy a matar. Estoy resguardada en este lugar, por estos días, por estos momentos, veremos qué pasará, pero yo no me voy a suicidar”.

La tremenda confesión de la madre de Cecilia Strzyzowski

Gloria explicó este martes que en las últimas horas "la carátula cambió a femicidio porque se encontraron restos biológicos tanto en la casa de los Sena como en el campo". Se refiere a que el fiscal que investiga el hecho aguarda los resultados de las pericias que se realizarán a restos óseos y manchas hemáticas halladas en una propiedad de la familia de la pareja de la mujer.

chaco-femicidio-madre-pareja-sena.jpg La mamá de la joven desaparecida en Chaco dio por muerta a su hija: "Ya no hay esperanza" (Foto: NA).

De momento, se encuentra detenidos la pareja de Strzyzowski, identificada como César Sena; los padres de éste, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; Fabiana González, asistente del matrimonio; y otras dos personas de las que no trascendieron sus identidades.

Gloria declaró ante A24 que empezó a "pensar mal" de la desaparición de su hija cuando "la gente me empezó a mandar videos de su pareja que estaba en Chaco haciendo campaña política", y que otro momento de sospecha se dio "cuando la tía negó el casamiento y quiso decir que Cecilia fue una relación ocasional".

Cecilia Strzyzoswki: su desaparición

Cecilia Strzyzoswki, de 28 años, fue vista por última vez el 1° de junio en Resistencia, cuando se disponía a viajar a Ushuaia junto a su esposo, César Sena, hijo del dirigente social Emerenciano Sena. El joven se encontraba prófugo desde el viernes, después de que el fiscal Sergio Cáceres Olivera ordenara un pedido de captura en su contra, al hallar contradicciones en la declaración del sospechoso.

Un día después César Sena se entregó. Su padre Emerenciano y su madre, la dirigente social Marcela Acuña, ambos líderes del partido Socialistas Unidos por el Chaco, ya habían sido detenidos. El caso empezó a tener una fuerte repercusión, por los indicios que señalan que el clan familiar podría haber actuado en la desaparición de la joven.