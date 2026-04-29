Se terminó: Cecilia Calafell confirmó su separación de Pablo Lescano tras más de 20 años juntos

Por último, Cecilia cerró con un mensaje que se convirtió en bandera de su nueva etapa: “La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir”.

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Cómo fue el compungido posteo de Pablo Lescano por la muerte de un fan en un recital de Damas Gratis en Colombia

Un recital de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, terminó en un verdadero escándalo y de manera trágica tras serios incidentes que se registraron entre el público.

El espectáculo debió ser interrumpido, dejando como saldo varios heridos tras una auténtica batalla campal dentro del estadio y una víctima fatal en las inmediaciones del lugar.

La situación se tornó caótica incluso antes de que comenzara el show, con episodios de violencia dentro del recinto que obligaron a los organizadores a suspenderlo de inmediato.

La muerte de una persona ocurrió en las afueras del Movistar Arena de Bogotá, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, y todo indica que fue atropellada por un vehículo.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, comunicó el funcionario, y agregó: “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá informó en un comunicado que “en la parte interna (del estadio), la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”. El mismo reporte detalló que cinco personas sufrieron heridas con armas blancas y fueron trasladadas a distintos hospitales.

La primera reacción del cantante Pablo Lescano ante la gravedad de lo sucedido fue a través de sus historias de Instagram con un mensaje totalmente destrozado por lo ocurrido. “Chau Bogotá Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, expresó el músico junto al emoji de un corazón roto.

Días después de aquella trágica presentación en Bogotá, el artista compartió una reflexión profunda sobre el valor de la vida y la necesidad de preservarla.

"Nos hacemos problema por cualquier cosa que tiene solución, cuando lo importante en esta vida es la vida misma, es lo más valioso que tenemos y hay que cuidarla porque lo único que no tiene solución es perderla. Nada, absolutamente nada, está por encima de la vida", indicó el cantante de Damas Gratis.

Y agregó refiriéndose directamente a los allegados de la persona que murió: "A la familia y seres queridos de la víctima fallecida en las inmediaciones del evento de este 6 de agosto en Bogotá, Colombia, les enviamos nuestras condolencias".

"Espero que esto que sucedió nos deje una enseñanza. Este tipo de comportamientos violentos que no representan la música no puede volver a pasar!", concluyó Pablo Lescano conmovido.

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