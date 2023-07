Caso Cecilia Strzyzowski: las mentiras de César Sena en un momento clave para la resolución del caso

Y no sólo eso: a través de otra aplicación, el menor del clan Sena conoció hace dos años a una joven que declaró en la causa como testigo de identidad reservada y le contó que, con Cecilia, estaban en tratamiento porque querían tener un hijo, otra mentira. “Yo le pregunté por su matrimonio porque ví fotos de que estaba casado y me contó que estaban en proyecto para ser padres y que caía, como que ella no quedaba, que hacían el tratamiento pero era muy frustrante para él porque Cecilia no quedaba”, declaró la joven en la causa penal.

La supuesta carrera de César Sena, Arquitectura, es otra de las grandes falacias en la vida del principal acusado. Sin embargo, debe todavía al menos una materia para convertirse en maestro mayor de obras.

Un perfil falso, y una vida inventada: la realidad sobre César Sena

En el marco de la causa que investiga el crimen de Cecilia Strzyzowski, salieron a la luz algunas de las publicaciones de Facebook de César Sena. Si bien algunos creían que estudiaba medicina, en la red social decía que cursaba Ingeniería, nada más alejado de la realidad. Además, el principal acusado por el femicidio cobraría un sueldo de la Dirección de Administración del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco.

Incluso, meses antes del crimen, él mismo se definió como un chico con “problemas de autoestima y complejos” que nunca hizo una vida normal.

En la causa, la mamá de Cecilia, Gloria Romero, declaró en la causa que su hija le había contado que César tenía “dudas sobre su sexualidad” y que hicieron juntos un tratamiento, por recomendación de su hija.

“Cuando fueron al psiquiatra, el profesional lo medicó de por vida, y yo tenia un chat con Cecilia donde contaba esta situación de que él estaba medicado y le habrían hecho un mapeo cerebral y que tenía problemas mentales”, relató.

Según ella, César les dijo que desde que tomaba medicación era “otra persona” y asimismo aseguró que tuvo intentos de suicidio, que la madre lo había encontrado ahorcado y que lo salvo 'de pedo'. También contaba en casa que de chico y adolescente mató a golpes a una persona en un ataque de furia. Todo esto contaba cuando tenia una cervecita encima en nuestra casa”.

Los fiscales creen que el crimen de Cecilia ocurrió el 2 de junio entre las 12:16 y las 13:01, cuando los tres principales sospechosos estaban en su casa del barrio Emerenciano.

Una de las principales hipótesis apunta a que el ex de la joven desaparecida la mató con una toma de ahorcamiento, y los intentos de defensa de Cecilia serían la explicación de los rasguños que quedaron registrados en una foto que se publicó en redes sociales y se viralizó días más tarde.